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第17號「塔巴」颱風生成！北台偶會降雨顯著

ABF載板複製去年矽晶圓行情

2019-09-19 13:21萬寶週刊

【撰文／朱成志】

去年最兇悍的股票就是「漲價概念股」，日本矽晶圓的重量級公司勝高SUMCO也是台勝科(3532)的母公司，勝高持有台勝科45.6%，台塑(1301)持有29%，早期因為矽晶圓市況不佳，沒有擴廠，在去年半導體景氣的上升循環下，帶動矽晶圓需求節節高升，勝高開始擴廠，台灣的矽晶圓股王環球晶(6488)也跟進，當時都宣稱需求極度暢旺，因此環球晶從2016年的63.2元，2年就飆到去年天價642元，狂漲十倍；台勝科也從2016年的30元不到，飆到去年天價181元。如今，雖不像被動元件國巨(2327)跌那麼慘，但國際半導體協會SEMI 9/16下修明年IC景氣，矽晶圓吹逆風，今年比去年衰退2位數百分比，所以被動元件及矽晶圓目前持續盤底。

ABF載板大行情剛剛啟動

5G通訊、AI人工智慧、高效能運算（HPC）等應用帶動市場各產業需求暢旺，尤其今年先大漲CCL銅箔基板股，聯茂(6213)搶下原本台燿(6274)股王地位，帶動比價，由5G基地台起步的大行情，接著擴散到PCB，尤其是ABF在3月份起漲價，好日子來了!

因應5G時代，ABF載板製程改變，載板層數從過去PC載板之4∼8層，大幅提高至10∼16層，相當於需求增加約一倍，5G通訊晶片，載板層數從6∼10層提高至8∼20層，且載板面積將從37.5x37.5 mm擴大為50x50 mm，相當於需求增加兩倍以上，過去全球產能只有欣興配合INTEL的需求，在2013年曾經支出200億元興建ABF載板廠，但INTEL進軍手機晶片市場失利，ABF產業反轉向下，過去5年時間沒有公司敢擴廠，導致淡季就供不應求。

隨著載板層數增加，生產良率必然會下滑，導致耗損更嚴重也變相減少ABF載板供給量，早期良率一定不佳，但只要學習曲線完成，良率提升下，不僅會由虧轉盈，獲利更是會三級跳，最後就會像去年的矽晶圓一樣，獲利逐季跳升。

全球ABF載板產能最大的是欣興，月產能約4000萬顆，佔營收約三成，但是以比重來看，南電為第二大，月產能2800萬顆，佔營收比重接近4~5成，景碩(3189)過去主攻SLP類載板，但競爭力不如預期，將產能轉至ABF，目前ABF佔營收25%，由於5G造成的ABF製程轉換，欣興的良率比較好，上半年已經賺錢，南電則是5、6月轉盈，南電秉持著不擴廠，僅透過瓶頸化提升產能8%，Q3獲利加速，Q4也會很不錯。

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日本的IC載板廠Ibiden Q2財報，因伺服器用封裝載板、模組載板需求強勁，帶動營收較去年同期成長2%至733億日圓，營業利益大增53.1%至45.17億日圓，獲利成長8.0%至29億日圓。其中電子部門(包含PCB及IC載板)營收較去年同期大增14%至327億日圓，去年同期的虧損5.17億日圓轉為盈餘28.71億日圓。Ibiden目前ABF產能2600萬顆，計畫在2020年度開始擴廠載板，目標在2021年度結束前將IC載板產能較現行擴增約50%，股價創下2015年6月以來新高，同理，台股ABF載板也應該同步。

欣興(3037)8月營收79.7億，月增10.6％、年增7.92％，單月營收創歷史新高，累計前8月營收達522億，創同期新高。除了ABF之外，傳統PCB、BT載板等產品線步入旺季稼動率提升，蘋果新機拉貨潮，類載板、軟硬結合板等產品出貨動能大幅提升，而未來5G手持裝置將帶動長線BT載板與HDI板成長動能。欣興為發展5G、AI和大數據中心時代所需高階先進IC覆晶載板利基技術，今年資本支出已由82.96億追加至92.7億，近日董事會決議通過追加明年資本支出預算約10億達171.8億，是最大手筆投資的PCB廠。

上半年EPS 0.61元，全年估2.8元，股價這波一路上漲創下46.8元6年新高，個產能不開出來，ABF不易跌價。

南電(8046)8月營收27.5億，月減0.96％、年增2.45％，是連續五個月維持營收年成長，累計前八月營收達194億，年增5.25％。上半年EPS-0.5元，南電先前新增AMD APU訂單的貢獻，ABF載板Q2產能滿載，5、6月單月獲利已經轉正，Q3將單季轉虧為盈，9月公司透過去瓶頸化提升ABF產能8%，Q4加入營運，估Q4獲利持續走高，生產良率也會提升，看好未來AMD市占率持續擴大，今年全年就會轉虧為盈，明年更可望獲利跳升。

原本景碩(3189)過去因為拿下iPhone 4、5的訂單，投入了類載板，股價曾經創高到139.5元天價，但最後技術不如華通(2313)被搶單，所以導致景碩這三年狀況不好，今年前二季每股分別虧損1.67元及2.25元，主要是打銷類載板SLP的虧損提列，最壞已過。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1351期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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