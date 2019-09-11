良性輪動 低基期受青睞

【撰文／黃清照】

中國海關總署日前公布數據顯示，因受到中美貿易戰升溫及全球需求持續疲軟影響，8月中國對美國出口年減1％，進口縮水5.6％，貿易順差大減到348億4000萬美元，出乎外界預期。不過，由於川普推特發文頻頻緩頰，加上中國態度放軟，雖然自9月開始，美向陸如期課徵1120億美元的商品關稅，大多以民生用品為主，電子商品相關課稅可能遞延至12月，此舉將保障美國聖誕購物季的消費。而中美也將10月展開新一輪磋商，這對電子股是一大利多。導致9月課徵關稅後，股市反到利空出盡，美股跳空大漲，道瓊站上季線，結束長達一個月的整理，不過注意美股指數普遍無法突破7越高點，這點在台股也是相同。

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陸股兩大指數基期最低 反彈力道強

不過，我們可以看到上證指數，7月高點3048點，至9/9收盤已站上3024點，即將突破高點，且量能也同步增溫，形成價漲量增的良性多頭格局。更強的在深圳指數，指數不僅突破7月高點9545點，目前已經站上1萬點之上。追蹤陸股指數的ETF，元大滬深2X我自1348期推介分析，投資人可自行參閱台股照明燈專欄，不再贅述。9/9股價突破4月高點，創下今年新高，是今年下半年不可小覷的標的之一，你必須關注。陸股兩大指數紛紛大漲創高，主要也在於陸股長線來看基期偏低，而美股相對來說則在高基期，同理下半年在選股策略也該如此，布局低基期的業績好股，高基期的散熱、PA族群則要當心。

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