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5G手機第一棒：IC設計

2019-09-11 13:12萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

5G是全新產品，2019年台股漲倍黑馬股主要是反應5G基礎建設，新材料、新元件的銅箔基板、PCB板、射頻、PA、散熱裝置等。雖然展望2020年5G基地台布建加速，但不要忘了股價基期大幅墊高且資訊廣為人知，上述族群不易再複製今年大行情。

散熱大擴產

相傳數千年前大禹治水，河泊裡有一種雙螯八足，形狀兇惡的甲殼蟲，大家避之，唯有某勇士燙死並食之，誰知味道鮮美，於是人人畏懼的害蟲變成美食，這就是第一個吃螃蟹的故事。同理，今年鎖定長抱5G基建股就是第一個吃螃蟹的投資人，明年第二、三個吃螃蟹的投資人未必就會大賺了。理由在供需，今年需求遠大於供給，供給5G新材料的廠商不多，所以股價大漲。

到了明年供給大增且廠商競相投入，產品勢必殺價使利潤率下滑。我以今年當紅炸子雞的散熱為例，因應5G高速傳輸帶來散熱需求，台系散熱廠大舉擴充熱板產能，5G手機電源瓦數比4G手機多出7∼8瓦，造成手機溫度上升，散熱效能也得同步提升。

雙鴻(3324)原本今年目標月產能500萬片，現已提前達標來到600萬片，明年上半年恐再擴增到800萬片，即2020年產能較今年成長33％。雙鴻H1 EPS 5.06元，7月單月1.22元，獲利加速成長，全年估12∼13元，較去年2.9元成長3倍以上，曾創209元天價的本益比16倍，照理應還不是天花板，明年上半年前應有更高但注意開始是賣點而非買點了。散熱的技術門檻不高，我認為18倍本益比以上就不要再追價了。

另外奇鋐(3017 )現在月產能200萬片，2020年前擴增至500萬片，產能大增1.5倍，奇鋐今年EPS估2.6元，創47.75元高價的本益比18倍，已有董監大舉申報記錄。

泰碩(3338)現在100萬片，今年底擴充到200萬片，明年仍有擴充計畫，今年EPS估3.6元，曾創106元高價的本益比29倍，顯然本益比偏高的背景是法人認養及軋空，9月底作帳後小心賣壓。超眾(6230)現在月產能100萬片，視客戶需求擴產，近來曾創290元天價，以今年預估EPS 9元的本益比32倍。隨散熱板產能放大，散熱廠近來已有「加料不加價」的策略，這通常是產品價格即將下滑的徵兆。

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5G手機點火IC設計

那到底接下來要成為5G手機第一個吃螃蟹的投資人該鎖定什麼族群？答案是IC設計！5G供應鏈的選股主軸從基礎建設到5G手機，指標在5G SOC(系統單晶片)。把過去分離的AP(應用處理器)和BP(基帶處理器)，封裝在一顆晶片中，這樣一來手機不僅面積更小，信號更穩，更不會發熱。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1350期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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