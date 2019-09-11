致茂：H2營運優於H1

【撰文／陳子榕】

致茂(2360)成立於1984年，為自動化量測解決方案供應商，以自有品牌Chroma行銷全球，產品包含產業相關之檢測儀器與設備及整合性自動化測試解決方案。致茂集團主要包含致茂、威光自動化及日茂新材料等三個事業體，目前分別佔營收77％、7％、14％。佔營收大宗的致茂，其業務主要分為量測及自動化檢測設備、半導體/Photonics測試解決方案、Turnkey Solutions、海外量測事業子公司等。

致茂上半年落底，下半年營收動能轉升

中美貿易戰下，廠商投資擴廠趨於謹慎保守，以市場及客戶別來區分，與台灣設備廠相關大致分為中國市場、台灣市場以及替國際設備大廠代工之模組、零組件供應商等三塊，中國市場以半導體來看，經歷逾一年的投資觀望期，近期已有部分半導體廠建廠計畫陸續啟動，台灣相關供應鏈已感受訂單逐漸回溫；台灣市場則因晶圓代工龍頭持續投入高階製程，以及美光在台灣投資計畫啟動，致茂(2360)下半年業績可望倒吃甘蔗。

致茂 第2季業績回溫

致茂2019年第2季總合併營收為33億元，季成長20％，但年減42％。2019年第2季營業毛利率衝高至51％，稅後淨利為4.8億元，較今年首季成長61％，但較2018年同期下滑54％。單季每股盈餘為1.15元。

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致茂第二季成長動能，主要來自於量測及自動化檢測設備與半導體測試解決方案，分別季增33％及51％。

致茂電子上半年合併營收為60億元，較去年同期減少34％；上半年合併毛利率49％，創新高；上半年稅後淨利為7.7億元，較去年同期下滑47％，基本每股盈餘為1.87元。

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