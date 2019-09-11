聯發科大牛翻身 IC設計股比價

【撰文／王榮旭】

美、中新一輪談判雖然敲定10月初舉行，但市場不敢抱以太大期待，對股市最大的利多還是資金寬鬆，上週中國人行宣布降準，流動性進一步寬鬆的預期正在增強，若美國FED 9∼10月各再降息一次，全球央行將跟進寬鬆貨幣政策，資金是推升股市的火種，台股整體仍受貿易戰負面影響，中國「去美化」及歐美規避「產地中國」，卻讓不少台廠有轉單效應，台積電挾先進製程左右逢源，蘋果及華為新手機晶片都向台積電投單，而且全球5G需求比預期強，高通及聯發科5G晶片最快Q4也會向台積電投單，7奈米訂單大爆發，帶動台積電股價再次逼近今年高點，業績及股價有機會改寫歷史新高，台積電佔大盤權重達2成，台積電強，大盤自然不弱。

聯發科5G晶片商機爆發

1348期分析晶圓代工、IC設計及封裝測試等業績好，果真京元電營收連續4個月創歷史新高，估計9月營收將再挑戰高峰，8月下旬看好IC設計聯發科(2454)受惠貿易戰開打後陸廠「去美化」，大陸晶片自給率不足，轉向台系IC設計公司下單，聯發科領先開發5G晶片，性價比高，囊括OPPO、Vivo等大陸品牌手機晶片訂單外，也有機會打入小米及華為供應鏈，聯發科毛利率上半年已拉過4成，5GSOC(系統單晶片)不僅單價高，中國加快5G政策，陸系客戶希望提前出貨，聯發科下急單生產，趕年底前量產出貨，不僅大陸市場晶片市佔率可望提升，本週傳出三星及Intel也正評估採用聯發科5GSOC，聯發科最近果真大漲已經逼近400元，聯發科大象也能跳舞，中，低價IC設計可望掀起比價行情。。

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原相、新唐營收創新高

IC設計旺季效應發酵，如信驊(5274)、神盾(6462)、立積(4968)及致新(8081)等強勢股，8月營收皆如預期創新高，少數如原相(3227)及新唐(4919)8營收也創新高，但股價在相對低檔，原相除原本滑鼠出貨旺季，任天堂新款遊戲機正式進軍中國，銷售優於預期，同為任天堂供應鏈的旺宏，8月營收也創同期新高，。

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