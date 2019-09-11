PCB大閱兵 鴻海集團被明顯低估

【撰文／邱敏寬】

上周我幫大家點名PCB的族群，但是族群成員真的太過龐大，導致只能針對幾家公司做介紹，本期周刊再把其他有潛力的個股幫大家做介紹。

國內PCB真正龍頭

說到PCB一般人第一個總想到華通(2313)，畢竟是國內第一個掛牌的印刷電路板廠，但如果用營收規模來看，欣興(3037)才是台灣標準的龍頭。

如果以公司的營收結構來看，有44%是IC載板，此外HDI板也有33%，加上6%的軟硬結合板，傳統的PCB不到兩成，技術層面十分優異。但是過去為甚麼獲利不如預期，其實就是出在載板身上，過去載板的產能利用率不佳，甚至脫累公司其他產品的獲利，但在5G帶動ABF載板的需求下，在中國5G基地台客戶快速拉貨，九月以後可望再延續，CPU客戶需求也可旺到第4季，美國客戶網通設備第4季拉貨力道亦會轉強；至於BT載板，隨著台、中、美系客戶手機晶片組拉貨，推升BT載板第4季出貨更強，過去拖累獲利的載板，搖身一變成為獲利成長的金雞母，欣興受益最大。

由於持續看好ABF產業發展，明年資本支出擴大，公司今年資本支92億元，其中60%用於IC載板產能擴充，以汰舊換新及產能去瓶頸為主。展望未來，公司強調受惠5G、AI、HPC未來發展，對IC載板需求提升，包括層數提升及面積擴大，均有利ABF產業發展，因此董事會已通過2020年資本支出提升至162億元，其中140億元用以IC載板，其中100億用於台灣，主要是用於楊梅新廠，40億元用於蘇州廠，將更加確定龍頭的地位，因此已經有美系外資，將目標價調升到54元，我認為如果載板能維持這樣的報價，明年就有單季賺一元的實力，54元並不為過。

受惠載板缺貨 南電、景碩有轉機

若是以載板的比重來看，南電(8046)才是國內比重最高的PCB廠，ABF載板有三分之一左右，BT載板也有三成以上，傳統PCB大概也是三分之一，而公司致力提升高毛利率產品銷售比重，也將陸續推出人工智慧和高效能運算、5G網通設備及7奈米繪圖晶片載板，並開發新世代系統級封裝載板、車用電路板等產品，持續優化產品組合，今年第二季毛利率已經轉正，預計第三季營益率也可望正式轉正，今天全年將力拚損平，股價淨值還高達44.93，有往淨值邁進的機會。

至於另外一個載板大廠景碩(3189)，比起南電其實景碩的毛利率更高，本來以為更快就能轉虧為盈，只是之前類載板的產品拖累了公司營運，所以我認為今年仍難獲利，但是投信卻連續兩天買超，除了載板價格持續升高，由於還持有精碩(6491)這個金雞母，再加上股價低於淨值56.39更多，有機會演出谷底反彈。

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鴻海集團PCB被明顯低估

如果看集團內的PCB廠，鴻海集團的PCB廠廣宇(2328)是最被人忽略的，過去廣宇本身定位未明，導致大家不知道他到底主要產品是甚麼，一直等前年鴻海將山東PCB廠確定切給廣宇，並順利將夏普的光電板以及任天堂SWITCH的PCB訂單都交給廣宇後，公司的業績也出現三級跳的狀況。但這只是開始，今年第三季開始，公司又把蘋果智慧音箱的PCB訂單交給廣宇，整個規模經濟更加明顯，公司也正式擠身為蘋果概念股，大家都知道這只是開始，以鴻海集團跟蘋果的關係，其實我認為只要有心，陸續的灌單都是有機會的，何況過去公司在東南亞設廠，由於未達經濟規模，所以出現虧損，但隨著中美貿易戰，可能從短期打到長期，最近東南亞廠也成為大家詢問的焦點，也陸續收到從中國的轉單，預計將在下半年順利轉虧為盈，也可增加廣宇的獲利。

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