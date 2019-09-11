嫦娥奔月也要5G 聯發科有可能再攻500元嗎？

【撰文／朱成志】

港府雖正式撤回了逃犯條例，港股也反彈了一千多點，但年輕學生照樣走向街頭抗議，喊著：「光復香港，時代革命」在一國兩制的香港，扛出了美國的國旗，中環地鐵站也封了，衝突持續拖長，24年首見惠譽降評香港，港股不會好。

美中雙方10月份第13輪談判，中國9/16降準2碼加上定向降準，強力釋金9000億人民幣，9月美國FED也應會降息，這也讓全球行情和緩偏多，選股就更重要了。

中秋神話故事的嫦娥吃了仙丹，才能奔月，今年台股選股重點不是看本益比誰低？而是看真正帶動奔月想像力上漲的題材，到底是什麼？我認為5G仍然是首選，而中國的「去美化」轉單，更是重點，8月出口創歷年單月新高290億美元，是久違的高水準，對比兩岸的5G股都很熱，營收創新高股參閱part2分析文章。

外資雖回補 態度並非強力做多

8月貿易戰，外資大賣台股，8/1∼29大賣超1364億，直到最後一天傳出美中又將恢復談判，外資8/30大回補153億，但8月外資加上配息，一共匯出64.868億美元，影響指數上漲的空間，「萬一」大關接近，內資在10800點以上轉趨謹慎，漲幅大的CCL銅箔基板股，台光電(2383)、聯茂(6213)、新揚科(3144)這三檔8月營收創新高，但公布後，反而股價漲多拉回，這還是合理整理，CCL股王聯茂又創新天價154元，也非常高姿態，騰輝電子-KY(6672)8月營收不如7月創新高，由8月創天價的108元，拉回到92.6元，也跌過頭了！5G相關股輪動，近日PA攻率放大器宏捷科轉強，散熱股拉回整理，PCB也強弱不一。 分享 facebook

外資9月到10日回補買超371億台股，5月及8月都受到美中貿易影響，外資都大賣超，所以今年1/1統計到9/10，外資累計仍是402億賣超，中性偏空。

台積電董事長劉德音預告明年半導體景氣仍不樂觀，但對台積電今、明年營運表現優於產業，深具信心，本季7奈米訂單強勁，8月營收1061億，且9月持續揚升到年底，這也是拜5G所賜，華為的5G麒麟990 SoC晶片9/6發表，即採用台積電7奈米技術，TSMC近日漲到266元，要超過4月270元，再創市值新高並不難，台股指數下檔有限，但也欠缺上攻的主角。外資持股台積電在2017年6月最高80.2%，如今77.4%，這兩年的高價是政府基金、壽險等內資拉上來的。

如何解讀 大立光&聯發科 8月營收？

股王大立光(3008) 8月營收創下64.76億的單月新高歷史紀錄，月增18.3％、年增17.7％，成績非常亮眼，可是股價卻平平，9/5小漲50元站上四千大關，可是第二天就跌了50元，4000整數關卡來來回回，如果以往有這麼好的成績，加上蘋果新機9/11推出，股價應該會大漲。大立光去年EPS181.67元，今年前二季分別為37.68元及48.84元、今年預估大賺21個資本額，可是股價反應卻非常低調！大立光專注高毛利產品，衝上製造業不可思議的毛利率70%，外資小摩看多喊5200元，美銀喊3600元，多空差異大，但9/10跌到3775元，相當弱。玉晶光(3406)8月營收也創歷史新高18.38億，月大增43%、年增1.2倍，今年EPS上調為16元，這麼好的數字公布，股票反而大跌，9/10一度差0.5元跌停，最低408.5元，這就不妙了，典型的利多出盡。

大立光是小股本13.4億，只有18倍不到本益比。對照1347期封面特別點名蔡力行執行長拿到中國華為、OPPO及VIVO的5G訂單，最近又多了三星，聯發科(2454)8月營收230億，並不亮眼，比去年8月235億略小，以去年EPS 13.26元，今年前二季分別為2.17元及4.11元、今年預估小幅成長到15.1元，成長幅度也不如大立光，可是股價從今年初最低點213.5元，漲到現在最高到389.5元，聯發科的本益比25倍，股價大漲，和大立光的區間整理完全不同，為什麼呢？

聯發科最重要的產品就是手機晶片，而大立光今年宣布退出車用鏡頭，全力轉移拚手機鏡頭，其實這兩家公司的主戰場都是手機，為什麼營收和股價的反應不同呢？大立光雖然也接到華為訂單，主要還是以iPhone為主，但是聯發科的主戰場都在中國手機；大立光、玉晶光股價不強是暗示今年iPhone 11可能賣不好，在華為、三星都推最新的5G手機時，iPhone 11還只是4G手機，肯定銷路不會太好，但是市場預期中國的5G手機想像空間大，因此卡位到中國及三星的聯發科就有高度的評價，這就是最大差異所在。

聯發科有可能再攻500元嗎？

供應鏈。近期先與美國知名電信運營商T-Mobile宣佈，成功完成全球首次5G獨立組網的連網通話對接，引領5G生態建設邁出關鍵里程碑。

首款5G單晶片今年Q3送樣客戶，預計在明年Q1客戶推出旗艦版手機將搭載該晶片問市，2020年上半年將再推出第2款中階智慧型手機5G單晶片，上半年即可搭載於客戶手機問市，趕上明年中國第一波5G手機換機潮，抓住中國「去美化」的機會。

聯發科已經把7奈米製程的MT6885手機系統單晶片（SoC）從一般量產改為超急單生產（super hotrun），將可望在年底前開始量產出貨，5G手機晶片將可望提前至2019年量產，4G手機同樣接獲大筆訂單， 市場傳言聯發科以P22手機晶片打入三星下半年即將推出的A6、A7及A8平價機種，9月將逐漸放大出貨量，推估三星的P22手機晶片將有機會上看5000萬套，隔了3年才再度打入三星供應鏈，聯發科該系列的訂單供貨量有機會大勝高通。 分享 facebook

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