投信Q3作帳 催動大盤？

【撰文／陳子榕】

之前殖利率曲線倒掛，引發全球股市重挫，雖然殖利率倒掛示警全球經濟趨緩，(殖利率倒掛就是說，長債殖利率低於短債殖利率，說明市場資金流入債市避險)，殖利率倒掛下，企業會發現擴張營運的成本變高，同時消費者借款也可能下降，從而導致縮減在經濟體中的支出，這些都可能意味經濟隨後發生萎縮，接著失業率上升。

不過在全球央行的貨幣政策政轉向鴿派後，為了提振經濟而降息，造就新一波的資金行情。全球央行施行貨幣寬鬆政策後，全球股市欣欣向榮，台股在外資積極回補下，指數墊高，再加上中小型題材股有投信作帳及中實戶的作價，個股也紛紛輪動攻堅，中小型股持續扮演台股領漲指標，權值股在外資持續回補下，也將維持輪動上揚格局。

美中貿易戰未見歇止仍餘波盪漾

長達一年的美中貿易戰在8月大幅升級。美國和中國對彼此每項進口商品最新一輪加徵關稅在9/1日生效；美8月初宣布對價值3000億美元的中國進口商品加徵10%的關稅、後來再提高至15%後，關稅報復就開始了。北京對價值約750億美元的美國商品加徵5%至10%的關稅。雖然美中貿易戰讓全球投資人看到一場混亂，但大家也都心知肚明，這貿易戰可能是為了川普的連任總統選舉鋪路，在2020年前，貿易戰或許仍是打打和和，不會有確定結論，但大家可能對此利空可能鈍化。

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護盤有力政府基金表現出色

1 .勞動基金收益率8.21％新高：勞動基金前七月收益3,244.6億元，收益率8.21％，國保基金收益數為250.9億元，收益率7.94％，合計勞動基金運用局掌管的二大基金收益3,495.5億元，收益率為8.19％，均創新高。

2 .退撫委外收益率達13.22％：退撫基金前七月收益428.32億元，收益率7.42％，超過106年全年的397.08億元。前七月收益主要以委託投信操作收益衝上300.75億元，收益率13.22％表現最出色。

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