中化生產能滿載明年更旺

【撰文／王榮旭】

今年美國及中國GDP分別面臨保2及保6的窘境，消費產品首當其衝，醫藥是極少數被關稅戰排除在外的產品，當全球前兩大經濟體景氣吹起冷風，醫藥股更顯防禦特質，可望成資金避風港，下週中秋節，進入醫藥出貨旺季，業績開始走高，不少生技股業績在高檔，股價位置在低檔，實在委屈，如中裕(4147)愛滋病新藥TMB-355去年拿到FDA藥證，今年上半年營收維持成長，下半年後銷售加速，8月營收8544萬元，月增2.6倍，創單月營收歷史新高，歐洲藥證若能順利年底前取證，明年業績更如虎添翼，兄弟檔新藥股浩鼎(4174)繼旗下圓祥產品7月授權中國後，又傳出好消息，用於治療癌症的抗體小分子藥物複合體OBI-999已獲准執行FDA第一/二期臨床試驗，中裕及浩鼎現在股價都在150元附近整理，是上櫃後的低檔，後勢值得追蹤。

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國光、展旺轉機高

今年具有低基期、高轉機的還有國光(4142)、展旺(4167)及中化生(1762)，國光進入流感疫苗出貨旺季，今年取得公費疫苗數量達410萬劑訂單，且公費疫苗從三價全面升級為四價，多了一層防護力，單價從100元提升到240元，等於業績翻倍，另外，因應新的充填業務成長，充填產能現在已經開到最大，準備投入第二產線擴增，上半年完成增資，引進晟德集團及全聯林敏雄入股，股東陣容龐大，全年力拼轉盈，股價從增資時約19元起漲，本週已經見到26.7元，大漲4成，晟德(4123)以每股18.2元取得國光10.2％股權成為大贏家；展旺高毛利的厄他培南抗生素也已經取得美國上市許可，成為該藥物在美國唯三的供應商，目前出貨穩定成長貢獻業績，明年將加開產線，口服新型抗生素新藥則是從後年起全面發酵，展旺業績下半年起回升，8月來有特定外資默默吃貨，本週拉出底部第一根帶量紅K棒，股價已站回季線，估計將與國光相互比價，展開轉機行情，中化生具有高技術門檻，獨門發酵合成技術進入收割期，多項主力產品訂單湧入，接單排到明年Q2，股價整理接近尾聲，後勢看好。

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