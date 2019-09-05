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涉公務車私用遭檢舉 李猶龍主動辭竹縣文化局長

高中低價汽零股大比拚

2019-09-05 11:45萬寶週刊

【撰文／黃清照】

周一美股休市，但美國期指及陸股的跌勢，仍對周二台股多方造成影響，且由於上週外資回補大買百億後，推升指數突破8月以來的箱型區間。在個股上，外資轉低基期的內需、鋼鐵、汽車等個股，高檔的散熱、PA族群則開始回檔，台股進入良性的類股輪動行情。對於加權指數，從籌碼面的角度來看，外資8月以來總共賣超1211億元，這次賣的幅度小於5月大跌時，單月賣超1446億元，而期貨卻是反手偏多操作，整個八月多單布局將近1萬口，至8月底則有47684淨多單。當出現外資賣現貨、買期貨的手法，表示外資對於行情看法較淡，加上除息後，為了躲避貿易戰風險，先把股票賣出變現，而手握巨資的法人，又怕錯失行情，因此布局期貨多單，也就是多頭避險。而多頭避險往往出現在末跌段或主升段中。倘若隨川普推特忽多忽空，多空雙巴很難將財富保存。

而類股主流易位，散熱高檔跌破恐有做頭疑慮，當初散熱族群大漲，漲的又快又急，市場不看好散熱的分析師相信也不少，因為沒參與到，但敢放空散熱股的分析師又有幾個？同時，被動元件、汽車零組件這波大漲，成盤面新主流，又是誰早在幾周前，苦口婆心的告訴你要布局低基期股票呢？我認為被動元件都會填息，而目前龍頭國巨、華新科已經慢慢走填息之路，而最強的被動元件股立隆電(2472)已經率先填息，並突破年線了，股價9/3更是創下波段新高，將繼續上攻。

汽電零高低價股輪動上漲

除了被動元件反彈轉強外，我也是全市場最早判斷出汽車零組件將要好轉的分析師，從最早的智伸科(4551)、皇田(9951)到最近我在萬寶周刊1345期的台股照明燈專欄曾推薦的劍麟(2228)，無一不是大漲創高的。劍麟Q2業績大好，將帶動汽車零組件股上漲，當時劍麟才120.5元，上個月高點來到154元，波段漲幅27％，股價高檔回測月線，也將輪動低基期的汽車零組件股比價補漲。同時間我推薦的堤維西(1522)也大漲了，當時推薦價27.8元，目前收盤價30.6元，波段也大漲10％，且還會再上漲，主要因為汽車零組件股產業旺季在Q4、Q1，淡季在Q2、Q3，而堤維西今年Q1很旺沒錯，單季EPS 067元，不過已經過去了，股價是看未來，上月公布的Q2財報又比Q1要好，單季EPS 0.79元，淡季能有如此表現水準，也難怪外資領先布局，外資自7～8月以來持續大買，兩個月買超5381張，而七月營收表現也超過市場預期，往年最淡季的Q3，單月營收高達15.5億元，月成長8.2％、年成長8.3％。H1EPS 1.22元，我預估全年將達2.6～3元水準，還有上漲空間。堤維西股價不僅填息，更持續創波段新高，而近期融券大增、融資大減，是否會有軋空行情呢？

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投信大買和大 下半年回復成長力道

汽車零組件輪番上漲，投資人也可以注意剛填息的和大(1536)及目前呈現貼息的貿聯-KY(3665)，和大自七月起投信便開始積極布局，股價也突破整理區間，有機會順勢而上。不過，和大上半年EPS 1.5元，表現不如去同期2.5元，隨著下半年公司大客戶訂單回溫，法人預估業績可望將逐季成長，配合台商鮭魚返鄉政策，和大今年持續投資嘉義廠房設備建置，增設自動化齒輪及傳動軸元件智能產線，預估年底將有14條產線加入量產，投資人可以留意。

另一檔貿聯-KY我認為將展開補漲行情，貿聯第二季財報相當亮眼，因營收規模上升、零組件價格有利，推升毛利率向上，Q2 EPS 4.15元，刷新單季新高，並優於市場預期。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1349期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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