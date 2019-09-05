穩懋PA需求旺 成5G大贏家

【撰文／王榮旭】

美、中新一輪互徵關稅9月正式生效，利空已經鈍化，市場聚焦在9月底FED再降息，全球央行也可能跟進，資金寬鬆對股市來說就是最大利多，陸股上證指數已經漲回8月初川普對3000億美元商品加徵關稅的起跌點，季線也成功收復，外資8月大賣台股上市股票1211億元，大盤拉了400多點下影線，最後月線僅跌205點，代表下檔買盤支撐相當強勁，外資現貨賣不下去，台指期淨多單部位留倉達5萬口，為9月行情反攻埋下伏筆，大盤攻近季線，成交量僅千億出頭，很多人還在場外觀望，這反有利多頭續漲，真的爆出天量才是危險。

欣興ABF載板需求旺

受惠中國「去美化」及5G新需求，電子旺季效應可以期待，就連被動元件都感受到陸廠備貨的效應，矽晶圓、面板等金年相對弱勢的族群都漲起來，上半年業績就拉起來的5G，下半年更旺，如PCB上下游最明顯，銅箔基板的聯茂(6213)8月營收續創新高，從現在到年底，中國5G基地台及AMD伺服器持續拉貨，業績可望逐月走高，股價也一路盤堅，估計今年EPS 8∼8.5元，明年EPS上看10∼11元；PCB的燿華(2367)、華通(2313)也因為HDI產能Q3滿載，上月大漲，ABF載板欣興(3037)上月僅漲不到3%，壓在40元以下，近一個月洗盤也接近尾聲，本週量能開始放大，除中期的ABF供應持續吃緊，進入第3季後，手機備貨需求也帶動HDI產線滿載，Apple新機即將上市，對SLP及天線PCB需求加大，明年起5G手機帶動BT載板的大量需求，供需無法在短期內達到平衡，欣興獲利結構可望大幅提升，後勢看好。

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8月整理一段時間的穩懋(3105)、宏捷科(8086)及全新(2455)也可望轉強，宏捷科主要客戶是美商，在陸廠去美化的趨勢下，今年爭取到大陸華為及小米等手機品牌PA訂單，Q3在蘋果及非蘋新機拉貨下，業績亮眼，8月營收月創39個月新高，龍頭股穩懋業績更好，8月營收連續兩個月創新高，估計Q3單季營收將創新高，超越2017年Q4的單季營收55億元。

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