動盪9月 找低基期股

【撰文／朱成志】

美中貿易戰愈演愈烈，讓美股在8月份三度重挫2.5％以上，是8年來震盪最激烈的一個月。

全球公債殖利率幾乎創歷史新低，美國30年期公債殖利率8月跌到新低破1.905％，10年期公債殖利率9月初破1.5％，較今年初少了1％，美國甚至還打算要再發更長的50年期國債。聯準會主席鮑爾9/6發表的演說非常重要。

香港抗爭由「和理非」漸轉為街頭暴力，10/1中華人民共和國建國七十年，9/4港府「撤回」逃犯條例讓步，港股大漲千點，美中也貿易談判了，但上期標題：「九月中秋變盤？」建議讀者利用彈升區間操作，逢高減少一些投資部位以避風險，持股下降一些暫觀望。

8月指數整理 9月個股反攻

美國消費者科技協會（CTA）指出，貿易戰以來，全球電子業一年已付出100億美元以上的代價。前幾波加徵關稅主要針對電子零組件，9/1起的新一輪關稅將衝擊更多成品。CTA代表Apple、Walmart及BestBuy等2,000家等不同產業的業者，川普的七傷拳重挫中國，也傷了美國，台股也進入如附圖的「多空膠著」，自3月收盤至今，震幅不大，成為箱型整理。

今年川普分別在5/5及8/1各啟動一輪新關稅戰，這一次十年期公債殖利率跌破二年期的差距的「倒掛」，是創2007年3月「次貸危機」以來最大，隔年2008就是「金融大海嘯」，如果歷史重演，美中貿易戰2020年還持續的話，全球都要小心了，若明年美股不好，川普就選不上。

川普持續不斷抨擊FED沒有快速降息，影響到他無法全力逼中國就範，由於貿易戰進入「實打實」的新階段，9/1升高關稅前，傳出美中釋善意，8/29歐美股大漲，8/30亞股也大漲，外資在8月最後一天，終於回補台股大買超153億，但只有一天大回補；9月外資小買小賣，外資多空尚待觀察，但台股重回季線、半年線等均線上下，也初步打出了底部，8/27∼9/2加權指數日K五連紅，但略遜OTC的反彈力道。

8月跌，台股在年線打出三重底，外資8月大賣超1211億，但是內資做多的企圖心非常強，尤其政府基金前七個月大賺近4000億，收益率7.64％，子彈充沛，護盤力道強，8月K線才跌1.9％，拉出長下影線，9月指數空間不大，仍看個股表現，中秋變盤也可能是高低基期股的角色改變。

上期分析國壽看保守，富邦卻加碼，8月美債主流債券殖利率大幅下降，更出現利率倒掛，八大壽險公司9月聯手大降息，共有近250張現售保單與460多張停售保單宣告利率調降3∼40個基本點（1基本點等於0.01％），調降後美元保單主力商品約3.3％，新台幣保單則多降到2.3％附近，其實市場利率商品低，反而對台股有利。現在連前FED主席葛林斯班都認為美國國債收益會變「負」，這樣先卡位投資美國高收益債基金才對。 分享 facebook

9∼11月出口旺季到

世界半導體貿易統計組織（WSTS）二度下調今年全球半導體銷售預估值，並且調降明年展望，透露此波景氣回檔時間比預期更長，南韓8月出口額較一年前下滑13.6％，連續第九個月走下坡，南韓要把日本從信賴的貿易夥伴國名單中剔除，踢出「白名單對台灣有利，Apple趕出貨，台積電獨吃iPhone 11的A13晶片，9∼11月出口旺季到了，台積電近日盤穩250∼260元之前待變。

iPhone九月新機並不亮眼，蘋概股GIS-KY(6456)釋出消費性電子產品景氣偏弱的訊號，除了貿易戰的影響，紅色供應鏈崛起也是主因，碰上歐菲光、京東方搶單夾擊，壓力自然變大；為了避免貿易戰，iPhone提早組裝，蘋概股大多低基期，PCB的嘉聯益(6153)被瀚宇博(5469)入主，低基期股盤出大底，突破所有均線，可以注意。

中國「去美化」，紅色供應鏈轉單效應的受益股最亮眼，雖然美國8/19又給予華為90天寬限期，但是目前並沒有任何一家美國企業能通過申請，而華為5G手機也不打算用安卓，9/19德國開賣mata30改為自家的鴻蒙作業系統，銷售狀況是大考驗。市場生態將會分二大陣營，大陸品牌手機對台灣供應鏈下單，IC股、PA股、散熱股、CCL、PCB等產業受益，帶動最近頗多強勢股，但整體手機成長力道不足，參閱Part2分析，優先掌握接上轉單效益的公司。

上期分析指出Costco在上海開第一家店，房東是鴻海子公司，中國大媽瘋狂狼性採購太驚人，其實川普要讓美企搬離中國是很困難的，星巴克大賺，就把統一(1216)手上的上海星巴克股權買走，留給自己賺。但是中國零售市場並不容易經營，像台商達芙妮的連銷鞋店在中國就慘賠，今年上半年又虧台幣15億，上半年又關店612家，近一年關1178家店，特力屋也在關店，連鎖隱形眼鏡也是如此。超大的中國市場，競爭非常激烈，包括像面板、LED、太陽能⋯等等，都是陸企搶進造成價格大破壞，產業往往殺成紅海，但打入紅色供應鏈碰上出口旺季就更加分。

銅箔基板是2019熱門成長股

50個合約，建20多萬基地台，創辦人任正非表示明年上看150萬台，數量非常驚人，PCB的製程方式也改變了，相關股非常熱，我連續多期分析高頻的銅箔基板CCL及PA、散熱模組，就成了目前盤面的當紅炸子雞，有如同去年的被動元件、MOSFET、矽晶圓。

目前銅價沒有太大波動，看好銅箔基板不是因為原物料漲價的推動，而是新規格及新需求推動。今年5G是市場主流，改變PCB印刷電路板的製程規格，欣興(3037)今年大投資擴廠搶商機；也對上游材料銅箔基板散熱標準要求大幅提高。盤面上主要4家銅箔基板股，聯茂(6213)為股王，8月漲到150元，拉回10％的幅度不大，最低守住135.5元，高姿態整理。

比價效應下，台光電(2383)及台耀(6274)EPS也不會比聯茂差，三檔維持在130∼150元之間，騰輝電子-KY(6672)同樣具有成長潛力，今年4/17掛牌，股價較沉悶，徘徊在73元附近整理一個月，才漲到108元天價，近日拉回95.2元，下半年業績比上半年成長，今年前二季EPS1.08元及2元，成長速度快，毛利率達28.1％，為銅箔基板之冠，去年EPS6.75元，今年上看7元，7月營收已創歷史新高，Q3旺季到，這種籌碼集中又有高成長性的小股，特別值得期待，應會再創天價。

另外，被日商有澤製作入主的新揚科技(3144)，生產高階軟板的軟性銅箔基板2L-FCCL，前2季EPS0.33元、0.44元，今年上看1.8元，比前二年都高一點，9月開始補漲到38.25元，將突破去年高點39.75元。

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低基期股被動元件除息後見底

由於9月份的行情陷入多空膠著，近日漲多的PA攻率放大器穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)有一些拉回，但宏捷科重回到75元以上，直逼前高，穩懋也高姿態。散熱股王超眾(6230)也跌回250元以下，雙鴻(3324)由209元天價拉回169元，建策(3653)由158.5元拉回136.5元，泰碩(3338)由106元天價拉回86.4元，原本漲最多的主流拉回先整理，此時低基期變成首選。

原本在今年走勢最疲弱的被動元件股，反而在最近開始出現買氣，我在Q1提出的建議是國巨(2327)、華新科(2492)現在看不到景氣的陽光，但是又有還不錯的EPS以及去年高獲利後的高配息，因此不要參加除息，因此等到除息後，可能貼息，Q3才是最佳買點。

國巨原先一路下跌，除息後正如預測先貼息就突然拉升，因此見底了，最近反而拉出一根關鍵漲停板，這就是低基期股的威力，今年上半年國巨Q1賺6.11元、Q2賺3.34元，還能交出不錯的成績，但是可以看到一季比一季獲利更低，除息前一天258元，除息後跌到最低的203元先貼息，但是9月初漲回到235元上下，部分填息，如果以去年獲利高達80.3元，現金股利高達44.83元，去參加除息讓自己得到一堆股息，如果對於有錢人來說，稅反而多，不如等到除息後，反而跌不下去，以去年EPS 80.3元，今年估最差15元，萬寶估17元，最近傳出景氣有一點上升，我認為還是需要盤底，等待壓回第二支腳再介入，我認為華新科可能比國巨更好。

華新科(2492)今年也不好，4月高點233.5元一路下跌，除息後先貼息，並且打出W底，8月最低跌到142元，但是最近反彈到160元季線上下，以今年Q1 EPS4.77元、Q2 3.03元，去年每股賺40.75元，今年配息16.33元之後，股價壓低打底，相對的現在反而是地板價，今年EPS估計約12元，本益比很低。

交通部8/29公告電動大客車補助，每輛最高633.8萬元上路，台灣市區公車1萬多輛，2030年全面電動化，興櫃股凱勝綠能(2246)8月大漲33.7％，突破20元大關，開始超過華德動力(2237)股價，這是重要的黃金交叉，凱勝前2年的補助款未來會回沖，值得注意政策相關泛綠能概念股，並且這些都是低基期股，低價不鏽鋼股活潑，印尼不准出口，鎳價創5年新高，鋰電池看漲，康普(4739)自8/6見大底67.8元後，又漲回81元，後續值得注意。

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