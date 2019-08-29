九月中秋變盤？

【撰文／朱成志】 分享 facebook

節氣變盤說，是看農曆的端午、中秋及過年，三者之中，以中秋前後的台股變化最大，以前台股大多是配發股票，增資股大量出爐在中秋前，所以多頭市場，中秋過後，賣壓加大，變盤向下；空頭市場則往往因為悲觀過度超跌，到了中秋過後，迎接Q4向上的轉折。現在以配息為主，目前台股配息已經超過1兆台幣，原本有利台股上漲，但今年又被川普弄得天下大亂，中秋過後，是向上？還是向下呢？

川普變臉比月亮陰晴圓缺還快

台股8月大轉折，8/1川普又啟動貿易戰，揚言9/1就要把大陸輸美商品三千億美元提高10％關稅，但是8/13就轉彎，把包括手機、筆電..等頗多聖誕節旺季商品延遲拉高關稅到12/15。上一次貿易戰，從5/5發動到6/18和習近平熱線才解除，川普8月態度轉變的時間，居然比5月縮短了一半以上，也代表川普在民調選票上的壓力越來越大。美國農場破產申請年增13%，貸款拖欠率上升，中國在南美建糧食碼頭，明年會買更多大豆，紐約時報打臉川普搞貿易戰不利選情，川普怎能不變臉？

8/23中方回擊：「對美750億美元商品，以9/1及12/15二個時間，課5％或10％不等關稅」，因為FED主席談話也不偏向太鴿派，和之前川普要求降100基點不同調，市場多殺多，造成美股大跌，道瓊重挫623點2.4％，Nasdaq大跌3％，費半大跌4.4％，川普馬上抓狂，對中方2500億美元商品關稅由25％拉升到30％，再對9/1拉高的關稅10％升到15％，甚至點名FED主席鮑爾及習近平，誰是美國敵人？他說自己是上帝選來對抗中國的人，要求美企撤離中國，全球金融市場又是一場大亂，人民幣馬上貶破7.16，8/23歐美股先跌，經過周末，周一8/26全球股市又大跌，但他變來變去，8/26在G7又改口，8/26道瓊電子盤領先開低走高，8/26歐美又大漲，8/27亞股也漲，如同洗三溫暖一樣，這次川普才三天就改變了，搖擺川普陷入兩難！

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台股Q3旺季效應，有機會上攻，但川普多變，今年Q2國壽大賣超320億台股，富邦則與Q1一樣，又加碼251億，壽險双雄也一多一空，9月台股以個股表現為主，有多有空。而川普在G7開會和全球都唱反調，貿易戰打成耐力競賽，時間在中方這邊，如果打下去，今年美國GDP成長不到2％，中國可能跌破6％，兩敗俱傷，台灣呢？在美中及日韓緊張下，台灣今年經濟成長率為亞洲四小龍居冠，5G對台股很加分，台股這次雖然一度跌破年線到10340點，但下檔有限，年線考驗台股的中長線，走多？走空？川普的兩難也是台股考驗。

八月線型被川普破壞成三重底

5月貿易戰，台股從5/3指數11097點後下跌，第一波跌最兇，5/14跌到10363小反彈，真正見底是在5/29的10227點，大跌才有大反彈，7/23漲到最高點10994點。

8/1川普又出招，低點在8/6的10180點，當天的長下影線止跌回穩，直到8/23台股已經反彈到接近10600點大關前，底部型態也出現了；但愛用推特嚇人的川普又來了，外資8月持續賣超到8/28累計達到1347億，不輸5月外資大賣超1446億，8月至今，只有8/8及8/28二天小買，其他日子外資天天賣超，也使得今年外資對台股在8月由今年買超轉成賣超，OTC上櫃指數線型比較強勁，底部的效果更好，不過外資也同樣在8月份賣超OTC達61億，比5月外資賣超OTC 99億少。因此8月台股主要靠內資做多撐住，8月政府基金在八大官股行庫買超300億，8月線型有如三重底，9月呢？

今年以來全球製造業領先指標的採購經理人指數(PMI)都下滑，英國可能「硬脫歐」，義大利總理又辭職，歐洲最強的德國今年Q2的ＧＤＰ負成長，德國經濟的黃金十年也已近尾聲。上期分析目前全球負利率的公債約有16兆美元之高，大金主寧可將其錢借給德、日、瑞士...等政府，不求回報，甚至願意付出代價，這突顯市場不安，德國所有國債都是負利率，日本15年以下的國債也是負值，瑞士國債也負利率。

PK川普的對作投資法

8/14出現了美國十年期公債低於兩年期公債殖利率的「倒掛」，從去年底以來，美國已出現多次長短天期公債之「利率倒掛」警訊，全球總經漸漸轉弱了，美國明年衰退機率升高，FED不附和川普，硬起來和川普對立，川普就不敢亂打貿易戰。

近日上海Costco開新店，第一天營運擠入大批群眾，狂買4小時被迫關門，大媽熱情的「狼性採購」讓Costco一天漲5％，今年漲39％，川普叫美企離開中國，已有美企在中國15年，寫信川普：「我們不走！」中國用「國20條」加強國內消費，13億人口的市場，就一定會贏美國3億人口的市場。

川普如同之前1332期封面「復仇者聯盟3、4」電影的反派Thanos，即大陸稱為的「滅霸」，他動動手指滑手機發推特，就立即改變全球股匯市，但是川普的行為模式也被看穿，只要美股大跌就會讓他改變態度，這次G7開會正是如此。

川普可以改變一時的漲跌，但是他擋不住趨勢的力量，去年12/1他讓加拿大在機場扣下孟晚舟，今年5/15把華為列入黑名單，都擋不了華為，更擋不住5G產業的發展，芬蘭NOKIA及瑞典Ericsson輸華為2年，美國CISCO輸更多，沒有5G基地台，高通5G手機晶片又有何用?所以每次川普發推特利空打下來，反而是和川普對作的投資買進點。

按照以前技術分析波浪分析，台股仍以區間整理為主，以去年1月的11270點為多頭110個月大行情完結點的話，接下來21個月的轉折正好是今年10月份，9/13中秋過後一個月台股的變化會很大，現在如1340期的附圖仍是多空膠著期，所以8月的日K線三重底，可能延續到9月仍是箱型區間走勢。

三大主流大擴散 個股點放新主流

公布7月營收及Q2財報後，選股更集中在產業前景看好的少數題材，而今年最重要的股票變成了「銅箔基板、PA功率放大器以及散熱模組」，這些都圍繞著5G，但是5G並未真正帶動光通訊相關股，5G概念原本是今年一整年的主流，市場在意的是網通設備、光通訊上游元件、散熱、PCB、銅箔基板、PA功率放大器..等等次產業類股。

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