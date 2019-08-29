低價生技股 展旺迎接大轉機

【撰文／王榮旭】 分享 facebook

展旺(4167)在今年3月取得重磅藥物厄他培南美國針劑藥證後，營運開始浮現轉機，值得留意；展旺有三大主要產品分別為美洛培南(Meropenem，主要治療腦膜炎、敗血症及肺炎)、亞胺培南(Imipenem，主要治療關節炎、呼吸道感染及腹膜炎)、厄他培南(Ertapenem，主要治療肺炎、骨盆感染及尿道感染)，展旺已是全球前三大培南類抗生素原料藥生產商，培南類抗生素品牌藥專利到期後，學名藥快速搶佔市佔率，提升整體市場需求量，但供應端狀況頻傳，去年美國市場就有超過一半的供應商發生供應短缺的問題。

培南類抗生素門檻高

培南類抗生素是醫院用藥的「最後一道防線」，而且醫院使用的前5大注射型抗生素學名藥，其中就有兩項為培南類，因為是注射用藥品，屬於高致敏性物質，對於產品無菌的要求相當高，相關的生產法規相當嚴格，必須專廠專用以避免產品汙染，導致建廠成本及設備系統整合的資本支出相當龐大，光是投入資金龐大就是一個門檻，再加上無菌製程技術是所有製藥產品中最困難的，現在能符合法規規範的培南類抗生素原料藥製造廠並不多，除展旺外，競爭對手僅義大利廠商ACS Dorbfar、中國及印度的原料藥商，中國及印度原料藥商大部分尚無法符合歐美的嚴格法規，僅能將產品銷售到非法規市場，產品售價低，能進入歐美市場銷售的廠商不多，形成市場區隔，展旺選擇的是資本及技術密集的產業，耕耘時間長，但進入門檻高，形成寡佔市場，無需殺價競爭，獲利自然可細水長流。

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美洛及厄他陸續獲美國藥證

展旺在2016年取得美洛培南的美國銷售許可，成為美國唯三的美洛培南供應商，去年3月生產美洛培南的竹南廠，英國藥品管理局查廠出現缺失，於同年10月接受復查後無重大缺失，雖然無關美國市場，但美國大客戶基於保守原則，訂單量下滑，導致展旺營收衰退，去年也出現虧損，不過下半年可望重新拉貨，依據今年7月美國醫院藥劑師協會(ASHP)公佈的醫院藥品短缺資訊，美洛培南在美國的短缺情況加劇，展旺的美洛培南針劑訂單可望逐步提升；厄他培南原廠默克專利於2017年11月到期後，因為此產品法規及技術門檻很高，目前僅原廠及另一家學名藥廠有能力為美國市場供貨，今年3月展旺取得厄他培南美國藥證，成為美國唯三供應厄他培南的廠商，由於競爭者少，展旺的行銷夥伴Apotex(北美銷售前十大學名藥廠)可將售價訂在高檔，估計該項產品毛利率遠高於一般原料藥平均毛利率。

分享 facebook 上半年財報露出曙光

從展旺半年報可看出，取得厄他培南藥證後，營運浮現轉機，1H營收6.01億元比去年同期5.93億元小增，但毛利率從負2.7％轉正為20.2％，1H雖然還是虧損4830萬元，但與去年同期虧損1.5億元相比，虧損大幅減少，目前厄他培南訂單滿載，隨良率提升，營收隨之加溫，7月營收1.13億元年增達17％，下半年在美國市佔率將提升到雙位數百分比，公司已規劃明年下半年新增第二條厄他培南產線，銷售將更亮眼，今年隨美洛及厄他兩大產品持續出貨，下半年單季力拼轉盈，估計明年全年EPS將轉正，後年與美國上市公司合作開發的抗生素新藥可望獲准上市，對展旺業績有更大的提升力道。