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週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

觸控雙雄準備打底向上了

2019-08-29 10:29萬寶週刊

【撰文／黃清照】

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國際股市總因川普推特上的一句話大漲大跌，然而我們卻發現推特對股市造成的衝擊越來越式微，上周五美股崩跌逾600點，隔周竟止跌反彈，目前整體多方結構並未被破壞，多空與否還不急著下定論，不過我們可以從一些新聞事件發現市場解讀的態度。川普要求美國企業撤出中國，而中國外交部發言人耿爽也回應，將有別人來填補缺位，到頭來受傷的將是美國。

並指出美國企業撤出中國，更像一句政治口號，並不務實。而之後，川普又發推特表示，中國想重回貿易談判桌，並表示，美中將認真開始協商對話。但又被中國否認，這到底是川普說謊呢？還是雙方在自面上的誤解？不管新聞結果如何，市場走勢總是會給我們答案。

上證、深圳指數表現較美股強勢

首先我們看到道瓊指數，目前跌破月、季線之下，儘管中美磋商的多方言論出現後，指數仍無法站回五日線之上，雖然止跌，但市場信心仍不足，量能不足下，指數感覺也是拖一天是一天，而原本受惠中美貿易戰延期表現較為強勢的費半指數，則力守季線，資金並沒有立即撤出， 從此可以感覺到，中美貿易戰對美股的影響越來越小。接著再來看中國，川普發表課稅言論後，國際股市當然都受到不小影響，開低是必然，但上證指數卻在8/26開低走高，8/27封閉缺口站上季線，表現超乎市場強勁。上證指數表現如此強勢，難道中國真的只是美國養的紙老虎？還是這次是有備而來呢？投資朋友別忘了，川普明年要選舉，習近平可不用啊。再來比較上證及深圳，照理來說，因為上證指數的成分股較大、又多為官股，中國官方如果要護盤，應該拉抬上證指數才對。但若與深圳指數相比，上證指數就遜色多了，深圳指數不僅老早站回季線，8/27日更是突破頸線，準備挑戰7月初的高點。

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深圳成份股多為民企，深圳強於上證代表什麼？跟香港有些關係。首先，中國官方公布支持深圳建設先行示範區，提升深圳在金融、5G、AI、醫療、高階製造等領域的國際地位。同時，開放市場准入，鼓勵進行人民幣國際化先行先試等，有意取代香港。第二，中國人行變相降息，中國人行為深化利率市場化改革，提高利率傳導效率，降低實體經濟融資成本，因此決定改善目前貸款市場報價利率(LPR)形成的機制，此舉對中小企業是一大利多。再來，兩融擴大標的啟動，這次是歷史上第六次兩融擴大，也是規模最大的一次，若以漲跌幅來看，擴大兩融後漲幅大於跌幅。再加上大量資金進入股市，官方頻頻釋放利多、信心喊話等老招，最後，MSCI將中國權重調高，內外資同時進場，市場當然火熱。上證、深圳領先市場一枝獨秀，台股連動ETF滬深2X(00637L)也跟著大漲，股價自8月下跌以來跌幅已經開始收斂，量能也開始湧現，準備挑戰7月高點。

指數高檔 低基期股近可攻退可守

台股在亞股中表現也是數一數二強的，至於選股我一再強調，萬點之上這種位階千萬不要去追漲多的高價股，如散熱模組的雙鴻、超眾、健策、泰碩、奇鋐、建準，PA的穩懋、全新、宏捷科及光學股的玉晶光、揚明光⋯等。反倒是有業績的低估股，如嘉澤、立隆、尼克森、矽格、堤維西等較有機會補漲。因泰碩EPS向下修正到3.6∼4元，股價96.5元，立隆EPS 3.5∼3.8元，股價41.5元，尼克森3.6∼3.9元，而股價44元，或者像奇鋐EPS 2.4∼2.7元，股價44元，堤維西EPS 2.7∼3.1元，股價30元，矽格EPS 2.6∼2.9元，股價30.45元，比奇鋐好太多，而股價低於奇鋐14元，內行人一看就知要買矽格、堤維西。除上述個股外，蘋概股進入拉貨潮也可以特別留意，如低估的業成(6456)、TPK-KY(3673)都出現非理性超跌，投資人可以趁亂市撿便宜。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1348期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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