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週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

華通：H2營運看俏

2019-08-29 10:29萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

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華通(2313)以生產電路板為主，電路板(Printed CircuitBoard; PCB)為各項電子產品中的關鍵零組件，其用途乃做為承載各電子元件及元件間訊息傳遞之媒介，華通主要的業務範圍包含 一般多層電路板、高密度電路板(HDI)、高層次板(HLC)、軟板(FPC)與軟硬板(Rigid-FlexPCB)等產品的生產製造，目前主要營收來自核心的印刷電路板製造業務；另一方面，亦配合客戶的需要，提供SMT打件服務。

目前在手持式產品推陳出新下，對高階HDI產能需求持續提升，由於主流手機及平板電腦品牌多已使用高階HDI製程，連帶NB也持續導入HDI製程，且在美系客戶手機提升至MSAP製程後，整體滲透率持續提升，華通為產業領先HDI廠，有望持續受惠產業趨勢，下半年在美系客戶手機及PC新機種貢獻下，營運將持續好轉。

華通第二季EPS 優於預期

華通第二季營收120.9億元，季增15.5％，年增14.5％，成功扭轉連五季下滑趨勢，因各大產品線稼動率皆較第一季提升，帶動毛利率增加至14.67％，EPS 0.5元，表現優於預期，上半年稅後盈餘9億722萬元，EPS 0.76元。

第三季在美系客戶新款手機拉貨，以及PC相關產品持續推出下，稼動率除傳統板，其餘皆自7月中開始逐步接近滿載，在稼動率持續好轉，以及新機種有助於產品組合改善，獲利可望進一步增溫。

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華通7月營收亮麗

華通7月營收47.79億元，月增19.1％，年增5.56％，是連續四個月營收穩定站上40億元，累計前七月營收達273.2億元，年增5.02％，創下歷年同期新高，預估，該公司目前營收已超越去年同期水準，除了美系新機拉貨，陸系客戶對手機線路往Anylayer設計方向發展，也擴大對高階HDI產能的需求。

另外，華通未免繼續受美中貿易戰的衝擊，因應前述手機用高階HDI電路板，以及5G網路通訊設備用的高層次電路板需求，回台規劃投資25億元擴充產能，可為台帶來超過250個本國工作機會。

【完整內容請見《萬寶週刊》1348期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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