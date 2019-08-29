8月法人重押哪些5G？

【撰文／王榮旭】 分享 facebook

美、中互加關稅，台股本月第三度回測年線，雖然川普稱中國願意回到談判桌，外資8月1日到27日累計大賣上市股票達1352億元，後面貿易戰的發展還是充滿變數，股市本來就沒有風平浪靜的時候，去年來台股不斷受貿易戰干擾，除非大盤出現連續大跌破底走勢，否則個股還是有發揮空間，8月最強兩檔股票非精測(6510)及雍智(6683)莫屬，前者漲67％，後者大漲94％，原因？精測及雍智主要是提供晶圓及IC測試載板，而該測試產業的發展跟全球半導體產業的增長與否有很大的關係，換句話說，精測及雍智水漲船高，代表晶圓代工、IC設計及封裝測試等客戶業績大好。

聯發科5G晶片提前量產

今年僅中國領先佈建5G基地台，大陸5G手機明年上半年就會全面推出，其他國家明年才會開始佈建5G基地台，5G phone明年下半年才會上市，5G成長爆發期主要是明年，股價必然提前反應，精測傳獲華為旗下IC設計海思擴大釋出比年同期多1.5倍的訂單，7月營收已創下歷史新高，Q3業績成長動能強，估計今年EPS約17元，雍智也在聯發科灌大單的助攻下，7月營收創新高；貿易戰開打後陸廠「去美化」從政治任務已昇華到民族主義層次，大陸晶片自給率不足，轉向台系IC設計公司下單，IC龍頭聯發科手機晶片性價比高，本來就是OPPO、Vivo等大陸品牌手機合作對像，近期傳出明年將打入華為平價5G智慧手機供應鏈，華為是全球銷售第一大的品牌手機，光是吃華為中低階手機晶片訂單就是大補丸，估計明年全球5G手機出貨量約1.5億支，中國品牌手機就佔1億支，聯發科若取得全球15％的5G晶片市佔率，對業績就有很大貢獻，因為5G晶片單價30∼40美元較過往產品單價高出一倍，估計聯發科今年EPS 15元，本益比23倍，低於雍智的28倍，更遠低於精測的43倍，未來爆發力大。

分享 facebook 8月法人大買中磊、啟碁

5G網通也可望有轉單效益，前期看好中磊受惠5G世代對小基佔的新應用，上半年獲利年增2成，下半年旺季業績可望一季比一季好，過往與中國網通廠競爭，在歐美封殺中國生產後，在台有產能的網通廠獲轉單，8月來中磊成為外資最愛買的股票。