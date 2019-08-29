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週刊王爆郭台銘傳拿錢叫韓不選 郭辦嚴正駁斥

20檔毛利率跳升的業績股

2019-08-29 10:29萬寶週刊

【撰文／邱敏寬】

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面對美中雙方你來我往的嗆聲，一下大打出手，一下又重啟談判，搞到全球股市雞飛狗跳，美股一天大漲一天大跌，台股加權指數勉強守住年線，目前破前低10180點的可能性不高，但消息面因素的干擾，人性難免會害怕，8月一共發生了3次川普之亂，但台股都沒有破底，甚至都是好的買點，維持區間箱型的走勢，本期資料庫中心大表列出1647檔股票的毛利率，並推出20檔毛利季、年成長10％以上的業績股，足以對抗上下起伏的行情，抱得安心。

台達電入股 立端有更強大後盾

工業電腦廠立端(6245)專注網安伺服器業者中，唯一打入高階的電信級伺服器網安供應，其中有高達90％左右的營收貢獻來自網路安全硬體平台，如防火牆、病毒過濾及網路流量、頻寬管理等伺服器設備，公司因應網路設備虛擬化、軟體定義趨勢及5G時代來臨，提早布局邊緣運算、網安虛擬化服務等電信市場。今年股東會公司強調，2016年起以新一代SDN/NFV及電信5G應用需求為目標，開發整合異質處理器的高運算低封包延遲、儲存路由交換器功能的HTCA中高階產品，逐漸成為公司成長獲利的動能。立端在SD-WAN領域取得領先地位，全球電信客戶逾6成在握，不但擁思科ODM訂單，在前景看好的白牌市場中也展現競爭力。

Q2毛利率達29.4％，較Q1的26.4％與去年同期的25.56％大幅成長，上半年EPS 1.86元優於預期。今年立端通過將辦理2500萬股私募案，預計募集逾20億資金到位，由台達電吃下立端逾2成股權，立端有了台達電這個後盾，強強聯手，未來能吃下更多的市場。股價打出了4個月的中期底部，完全填息，8/20帶巨量突破季線，投信買超，可以在季線附近建立持股。

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中環本業漸入佳境

去年Q2因為AD檔案光碟題材爆紅的光碟片族群，短短一季股價飆了3倍，錸德最高漲到19.65元，中環漲到14.15元，相當不可思議，結果業績仍沒起色，股價被打回原形，但中環(2323)的業績開始慢慢漸入佳境。

市佔率10∼15％的第三大印度製造MBI於2018年1月退出市場，使消費型光碟片產供不應求，價格開始調漲，目前中環的市占率提升到5成，訂單能見度看到年底。而因企業雲端儲存與智會裝置普及下，不常被讀取的冷資料大幅攀升，而安全性高且成本較低的AD當案光碟成為備份的首選，目前AD檔案光碟占營收5％，明年營運比重上看雙位數，檔案光碟應用範圍包括醫療、國防、教育等，銷售區域除歐美外，看好中國市場。

中環日前併購日本 Mitsubishi ChemicalHoldings Corp(日本三菱化學控股集團附屬公司)旗下儲存媒體品牌 Verbatim，對此翁明顯指出，預計今年底完成股權轉移，將挹注USB、SSD記憶卡及照明等業務營收，明年開始貢獻營收，每年可貢獻60∼70億元。

中環本業大幅好轉，Q2的毛利率已經衝上25.2％，比Q1大增7.5％，Q2 EPS為0.18元，連續第三季出現獲利，累計上半年EPS達0.35元，出乎市場意料之外，董事長翁明顯也表示Q3會持續獲利。9/18進行減資32.8％，屆時每股淨值因而從11.31元，一舉拉高到16.85元。

鼎炫今年業績爆發

鼎炫-KY(8499)主攻電子衡器及EMI材料，電子衡器主要應用在工業、商業、實驗室及醫療用等領域，銷售對象以國際知名衡器廠商為主，外銷比重高達8成；衡器產業是特許行業，大企業沒興趣，小公司有進入障礙，形成眾多異業策略合作機會，鼎炫已與中國銀聯合作，整合第三方支付，也與順豐快遞合作自動重量材積過磅系統，可以自動算出運費；另外也與中國信息公司合作農貿批發追溯系統.未來5∼10年將進入電子衡器轉換為智能化衡器的高度成長期，鼎炫-KY長期耕耘，邁入收割期。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1348期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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