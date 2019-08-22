法人鎖定的5G補漲股

【撰文／王榮旭】

美中貿易戰加上區域緊張，利空不斷但股市表現並未如大家想的那麼差，美股道瓊最弱到年線也止跌，川普對3000億美元中國輸美產品加徵10%關稅，理當受創最大是科技股，那指這波比道瓊強只跌到半年線，費半更強守住季線，被川普發動關稅戰打得烏煙瘴氣的陸股，表現也沒有預期弱，上證一度跌破年線，自8/6最低2733後底部越走越高，本週已經站回月線挑戰季線，亞股最弱香港恆生指數也連拉3根底部長紅棒，3天大漲1300點，全球資金寬鬆緩解貿易戰對經濟衝擊，中國央行出手壓低企業貸款利率，等於變相降息，而8月以來全球已有10家央行採取降息政策，本週FED主席鮑威爾將發表演說，面對債券利率倒掛引發的擔憂，估計聯準會必須要採取更強烈的刺激措施，以避免市場對經濟衰退的過度預期，這些措施包括9月再次降息，低利率環境下，資金必須尋找比更高收益投資，這也是台股為何這波相對強勢的原因之一。

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台灣現在1年期定存利率平均才1.1%，未來台灣央行若跟著美中降息，定存利率恐怕又更低，扣掉通貨膨脹，把錢放銀行別說賺利息，未來連保值都有點問題，反觀台股上市公司今年平均殖利率超過4%，對中長線資金有吸引力，台商資金匯回專法已經開始上路，粗估有上兆資金回流，其中有3成約3000億元可用於投資台股，下半年行情不致太壞，個股比大盤強，5G主流又是重中之重，我今年在專欄分析看好的雙鴻(3324)、聯茂(6213)、穩懋(3105)、瀚宇博(5469)及緯穎(6669)等都領先大盤創高；前期分析內文「上半年EPS 1.84元年增達104%，Q3業內外皆美，與嘉聯益換股，軟、硬板結合不但擴大5G產品戰線，也瞄準蘋果訂單，後勢看好」本週果真大漲創歷史新高，5G引爆400G交換器需求，400G交換器所需PCB採更複雜更多層板設計，拉高單價及毛利率，瀚宇博開發5G戶外基地台、小型基地台及交換器等新產品，搭上5G特快車。

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