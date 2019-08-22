半導體上中下游的潛力股

【撰文／黃清照】

雖然道瓊指數在短線連續上漲後，並未站上月線及季線，加上量能持續萎縮，市場信心不足下，短線賣壓並未順利化解，不過台股從來不看道瓊，與台股連動最深的指數是費城半導體指數，費半在美股四大指數中是唯一率先站上季線的，雖然收黑但卻留下跳空缺口，短底已經形成，此情勢將有利台股多方漲勢，因台股權重以電子股為大宗，費半接下來的走勢也將左右台股8月動向。

台股本周表現非常強，不僅相較其他亞股抗跌，強勢股也持續不斷創新高，除了費半助攻外，主要在於四大政府基金因明年選舉行情將至，加上中美貿易戰有望恢復談判、川普釋軟及香港利空不跌等等國際局勢下，內資不顧外資連日賣超，短線出現三連紅，19日指數突破11500點大關，台股市值短線就增加近5000億元，光是台積電就增加逾千億元，台積電目前已經站回月線，向下跳空缺口也即將回補完畢，指數能否順勢跟上？以技術面觀察，加權及OTC指數技術面均出現黃金交叉，不過美中不足是量能不足無法繼續上推，從此可以看出，市場買氣信心不足，若以箱型區間來看，台股目前也在箱型頂部位置，貿然追多似乎也不合適，此時選股極其重要，尤其是現在半年報出爐後，許多沒業績並不如預期好卻又超漲的股票，將會被打回原形。

IC設計領漲 聯詠最低估

IC設計大廠聯發科(2454)搶下中國OPPO、Vivo等手機品牌的5G晶片訂單，並傳出今年有機會打入華為供應鏈，掌握5G手機商機，除了聯發科大漲外，也帶動IC設計股出現比價行情，類股連番上漲，類比科、矽創、晶焱、世芯-KY、瑞昱等短線漲幅均達10％左右，漲勢驚人！聯發科上半年財報，H1 EPS 6.28元，相較於去年H1 EPS 6.44元，稍微小幅衰退，股價卻大漲將近漲停板。但是，有一檔IC設計股上半年財報亮眼，那就是聯詠(3034)，H1 EPS 6.73元，相較於去年H1 EPS 4.11元，YOY 53.28％，7月營收54.13億元，YOY 7.7％，下半年公司步入旺季，今年我認為全年將有賺14元的機會。 分享 facebook

聯詠為聯電集團下一員，位居台灣第二大的IC設計公司，主要專注於平面顯示器驅動IC設計，並為全球第三大廠，以大尺寸面板驅動IC為主要業務，目前在全球約有30％市占率。華為為聯詠大客戶之一，雖然華為先前受到美國打壓，但第二季營運並未紹到太大影響，今年H1三率(毛利、營業、稅後淨利率)都表現較去年更佳，業績也大幅成長。相較於聯發科上半年小幅衰退，聯詠上半年表現的優異成績，更是讓替股價抱屈。

籌碼方面，外資自6月開始大幅賣超聯詠，除息前後不停出清，投信則是相反，除息後開始小幅布局，而股價也自6月至今打出雙腳，隨著中美貿易戰緩頰，華為禁令稍微鬆綁，股價跌到此價位，籌碼可以說是相對安定。外資賣不下去短線很可能出現強彈，外資回補後若股價能站上190元，等幅測距將有機會重回220元以上，投資人值得留意。

矽晶圓環球晶股價將落底

而眾所周知半導體產業分上中下游，上游IC設計到中游晶圓製造再到下游的晶圓測試封裝，而其中晶圓製造中的晶圓又來自矽晶圓產業。日本矽晶圓巨擘SUMCO 6日於日股盤後公布上季(2019年4∼6月)財報：因智慧手機銷售量停滯、資料中心的投資減速，導致半導體需求減少，造成12吋矽晶圓開始調整數量(庫存調整)、銷售量萎縮，加上8吋矽晶圓整體需求疲弱，拖累合併營收較去年同期下滑9％至743億日圓，合併營益大減37％至137億日圓，合併純益大減36％至98億日圓。由於矽晶圓銷售減少，市場解讀為韓廠減產半導體。

分享 facebook 雖說如此，但矽晶圓與被動元件不同之處在於矽晶圓報價合約採長約制，而矽晶圓指標股環球晶(6488)2020年長約出貨量有彈性，且半導體景氣循環復甦、供應端重拾紀律，矽晶圓單位售價的下滑幅度將比市場擔憂好得多。而對環球晶而言，目前股價潛藏三大利多：第一，環球晶股價落後大盤，市場對其預期偏低，跌深就是最好的利多。第二，環球晶過去五年穩定配息，配息率平均為93％，若配息率以八成去計算，對比現在股價，2019、2020年的現金殖利率可高達8∼9％。第三，目前環球晶本益比不到10倍，自2016年來歷史本益比區間為8∼14倍，目前8倍為歷史下緣，若半導體產業景氣反轉向上，矽晶圓價格穩定，環球晶起碼能回到12倍本益比的位置。雖說矽晶圓復甦較晚，但我仍認為股價會率先打出短底，我認為280∼290元為此波低點，股價將準備落底反彈了！

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