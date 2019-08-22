5G晶片的黑馬股

【撰文／蔡明彰】

黑馬股雖難求，但絕不會憑空出現，必有重大產業利多故事。為何川普總統用盡力量要打死華為？

最根本原因美國害怕華為5G領先！所以川普打壓華為就告訴投資人今年黑馬必有5G供應鏈的一席之地。

進入5G世代，技術最難、門檻最高是5G晶片，黑馬股先從這裡出發。以高通驍龍855為例，最難的技術在三部分，支援5G的處理器、5G數據機晶片、RF射頻模組。支援5G的處理器不用討論，台廠沒人會做。5G數據機晶片由高通、英特爾掌控，聯發科(2454)也有做，本來想打入蘋果供應鏈，如今機會不大。RF射頻模組的專利技術操控在美國三大廠博通、Skyworks、Qorvo手上，連華為被博通、Skyworks斷貨都沒輒，因為華為自己不會做。

立積、瑞昱

今年台股第一飆股是立積(4968)，狂漲2倍，主因Q2起47％營收佔比來自前端整合射頻晶片(FEM)，並成為華為認證的供應鏈，估計Q3的FEM占比將提升至50％。

另外wifi也是重點，台廠以聯發科及瑞昱(2379)在全球市場較有舉足輕重角色，瑞昱上半年EPS 6.34元，全年估13元，較去年8.57元成長105％，本益比16倍，G/PE約6.6倍，今年來股價上漲49％。由於瑞昱今年EPS成長很大，G/PE也很高，預料長線股價仍有寬廣上漲空間。 分享 facebook

聯發科毛利率回升

隨之5G發展，未來將推出支援5G的處理器及數據機整合成系統單晶片(Soc)，高通有，大陸的華為海思、紫光展銳也有能力推出，但聯發科明年3月將領先亞洲推出第一顆5G Soc。比技術外更要比速度，聯發科今年來毛利率漸入佳境，連續二季站上40％。看聯發科股價不要只看EPS，更先行指標是毛利率，在2014年高峰48％，股價創545元高點，但2016年毛利率滑落至35％，居然股價慘跌到192元，證明聯發科長線走勢取決於毛利率。大陸品牌手機既要壯大攻占全球5G手機市場，又要中美貿易戰去美國化，就得多採用聯發科的5G Soc。聯發科上半年EPS 6.28元，全年估15.1元，較去年13.26元成長14％，本益比23倍，G/PE約0.61倍。表面上G/PE小於1似乎長線股價上檔空間有限，但我再次強調主導聯發科股價的最主要因素不是EPS也不是G/PE，而是毛利率。 分享 facebook

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