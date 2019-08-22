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下半年封測股帶頭衝？

2019-08-22 11:58萬寶週刊

【撰文／邱敏寬】

台股自八月起，盤勢進入震盪，8/1川普宣布於9月1日起對大陸進口的部分產品加徵關稅，整個盤勢原本在創高的期待中即轉而下，短短不到一周，台股從10823點跌落到10180點才收腳，四天跌幅跌了600點之多，道瓊指數從27281點跌到25523點，四天跌幅1758點，香港恆生指數則是雪上加霜，加上「反送中」議題，力守今年低點24896點。16日傳出美國商務部擬將華為的「臨時通用許可證」在到期後再延長九十天，使華為得以繼續維持現有電信網路、對其手機提供軟體更新，得以讓全球股市緊張情勢得以喘息。但短短不到一個月可以看出川普的態度「一變再變」，在國際局勢不穩的情況下，但是個股卻是波濤洶湧的表現，擁有題材、業績成長的個股容易吸引資金聚集，本期週刊將介紹下半年開始上演的飆股故事。

八月大漲80％ 創歷史新高

首先是創了掛牌以來的新高價的雍智科技(6683)。

短短不到一個月，大漲近70％，可以說是下半年冒出頭的大飆股。如果用簡單的產業分類來說明雍智，他就是一家IC測試廠。過去一說到IC測試產業，大家第一時間想到的就是日月光集團的日月光投控(3711)，因為他就是全世界最大的IC封測集團。

那同樣是做IC測試的精測(6510)，為什麼股價可以這麼高，甚至一度達到千元股后呢？因為他們的測試階段不一樣。

一般所講的IC測試，大都是指後段測試，是在晶圓完成後，利用電流去測試這個IC功能是否正常、良率的高低等。隨著更多的數位訊號、類比訊號、混合訊號甚至更高頻率的訊號要處理。系統單晶片的趨勢也越來越高。因此設計的晶片在被送到工廠進行硬體製程製造之前，設計人員會採取不同方式對晶片的邏輯功能進行驗證，否則完成硬體製程製造後才發現量率太低，甚至是功能有缺陷，就會花費很多成本。因此封裝前的測試，可以使工程師把良率功能較好的挑選出來製作，以減少不必要的費用。

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而這樣高單價的單晶片，目前大都是應用於智慧型手機。所以2015年當時最大手機IC設計廠聯發科，透過翔發投資公司入股中華電信子公司中華精測，成為他的大股東。而目前最需要這種IC前端測試服務的，當然就是使用最多手機單晶片的蘋果公司了。所以當年精測接到蘋果訂單時，它的股價一路上漲至千元，但隨著智慧型手機熱潮漸漸退了後，精測的股價也漸漸修正回檔。

但有些投資朋友可能會有疑問，智慧型手機卻沒有那麼熱了，但不至於修正這麼多，所以是不是有什麼不知道的原因，而使精測股價有如此大的回檔。結論是跟時效性有關。過去有急單時，他們可能會拉高毛利率，讓你提高測試速度，以方便快速出貨。但現在整體來說，都是有計畫性的出貨，比較不會像過去有急單的狀況，所以毛利率沒有以前高，但仍有50％以上的毛利率。

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而雍智科技其實做的東西跟精測是大同小異，唯一不一樣的就是這個50層、60層的測試版他是向日本人購買的，而精測則是自製，所以他的時效性相較於精測較差一些，因此在手機訂單這一個大市場中，雍智科技仍無法與精測相比。雖然他的時效性沒有精測好，手機訂單也沒有晶測多，但七月營收持續創新高。原因是雍智他的客戶較多元化，因此即使在旺季結束後，營收仍可以創新高。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1347期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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