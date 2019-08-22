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Q3旺季拚反攻看誰?

2019-08-22 11:55萬寶週刊

【撰文／朱成志】

自8/1川普再起貿易戰，8/14美股暴跌800點，川普超驚嚇，當天放軟身段，急叩美國三大銀行執行長討論經濟情勢，當天連發12篇推特，從幹譙中國到後來捧習近平，川普近期一直與企業領袖接觸、討論，8/16請Apple執行長庫克吃飯，擔心Apple打不過三星所以延升關稅，庫克答應在美國投資，川普喊讚。美中貿易戰仍難解，但華為寬限期8/19再延長90天，台系Apple及華為供應鏈旺到年底，台股打出W底，重回10500點之上，電子股旺季到，拚大反攻，打入紅色供應鏈的IC設計股大漲，參考Part2。

債券倒掛尚非美股賣點

自從川普5/5推翻之前美中協議，再啟貿易戰，5/15又封殺華為，高盛已不再期望美中會在2020年美國總統大選前達成貿易協議。從「工業產出、出口表現、進口需求到消費退潮」，中國經濟有往下的跡象；美國長期公債殖利率低於短期，自1970年代至今七次「倒掛」出現後，有六次美國都在24個月內陷入經濟衰退，不過其他經濟指標：「就業率、工業產出、消費增長及物價指數」等都表現穩定，川普當然期待美國經濟延到明年11月大選以後再走弱，所以他一再希望FED大降利率100個基點，即降息1％，今年應該是不可能的，川普想拚選票，美中就不會撕破臉。

10年期美債殖利率與2年期殖利率利差創下2007年來首次出現「倒掛」之紀錄，道瓊指數就創下自2018年Q4以來的最大跌點，台股因此拉回再打第二支腳到8/15的10287點，比第一支腳10180點高，Q3反攻，有機會再拚「萬一點」。

8/15美國10年期公債殖利率一度短暫跌破1.5％的心理關卡，最低1.475％；30年期公債殖利率也跌破2％至1.966％，創下歷史新低。川普有如蠻牛衝進玻璃店，打亂了一切，英債殖利率曲線也出現倒掛，8/15德國10年期公債殖利率也下跌至負0.706％，德國公布的Q2 GDP 季增率－0.1％也陷入「負增長」，全球放在負殖利率的資金高達16兆美元，市場過度恐慌反而是投資機會。

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1344期報導萬寶總代理的普信基金論壇表示，目前貨幣政策寬鬆、通膨低、歐日還在QE，與以前的倒掛背景大不同，這次不代表經濟將衰退。

S&P 500 從「倒掛開始」到「美股見頂」耗時很久，彭博8/15報導也特別提到：「倒掛後股市將持續上揚，切莫過早出場，可能會錯過兩位數的報酬率，且本次倒掛與之前的通膨環境不同」。前Fed主席葉倫及葛林斯潘都表示這不代表美國經濟衰退，但氣氛總是轉差了！全球央行又降息，推行前所未有的貨幣寬鬆，因此2019年有潛力的個股也會漲幅驚人，今年5G啟動，相關類股一路走紅到明年。

S&P 500成分股73.3％的企業獲利優於市場預估，湯森路透IBES預估標普500成分股的Q2每股盈餘可望年增2.8％，遠優於之前預測，明年恢復二位數成長至11.2％，美股基本面好，所以川普8/1造成的利空和緩，8月初先跌，中旬打底後就會上漲。

台股三主流開始擴散輪動

8/6最恐慌時，台股及台幣匯率雙破前低，匯率到31.74，外資雖8月大賣超1086億，匯率只貶到31.508，也沒破底，代表市場不再過度恐慌，主因官股行庫8月大買近200億，台股築底回穩靠的是內資大戶，因此選股將以OTC、電子股次產業，尤其高價股為Q3反攻的主軸。2018台股最強的漲價概念股是：「被動元件、矽晶圓、MOSFET」，2019 則變成上期點名的「CCL、PA、散熱」三大主流。PA功率放大器穩懋、宏捷科、全新，有如去年被動元件國巨、華新科、禾伸堂，但現在又擴充到IC晶片相關股大漲，參考Part2。

散熱模組超眾(6230)、雙鴻(3324)及健策(3653)這三檔高價股為核心，但漲多以後中低價的泰碩(3338)、力致(3483)、奇鋐(3017)也會輪動補漲，有如去年矽晶圓的環球晶(6488)、台勝科(3532)、合晶(6182)、嘉晶(3016)，電子股熱力也擴散到許多次產業。

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銅箔基板CCL四檔聯茂(6213)、台燿(6274)、台光電(2383)、騰輝電子-KY(6672)，有如去年的MOSFET杰力(5299)、大中(6435)...，最落後的騰輝也由71.1元大漲到104元，突破掛牌後新高，挑戰百元以上，果真大漲了，以其毛利率28.1%為4檔最高，又接的是軍工、車電...等高階訂單，股價才剛熱身。今年因為5G基地台，帶動CCL拉開攻勢，這可以延續到5G手機；銅箔基板大熱以後，PCB也大旺了。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1347期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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