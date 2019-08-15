散熱有如去年的矽晶圓

【撰文／朱成志】

去年台股的環球晶(6488)帶動矽晶圓股大漲，更擴散到台勝科(3532)、中美晶(5483)、合晶(6182)全都大漲，今年一直盤底，但有如去年矽晶圓威力的類股：「散熱模組」，開始有同樣的威力了。

雙鴻是散熱模組的獲利王

5G智慧型手機引爆手機散熱板(VC)需求，明年手機VC需求較今年倍數成長，且此成長趨勢可延續到2022年，隨著5G手機及相關散熱需求湧現，近日飆到突破200元創天價的雙鴻董事長林育申，用「百年一遇」來形容現在的機會。

半導體新製程有降低部分熱效應，但智慧型手機功能日益提升，瓦數愈來愈高，即使是單晶片或是加上石墨烯，解熱效果還是不夠好，目前手機客戶高階手機散熱多已採用VC，包括：VC+熱管、VC+石墨片，甚至是VC+石墨烯，且VC也開始往中低階5G手機滲透，今年Q4開始，大陸手機品牌廠將陸續推出5G高階機種，加上明年Q1三星新機，預估明年Q1起手機VC需求將因5G手機全面引爆，進入一波長達兩年的高成長期。

雙鴻(3324)VC技術領先同業，且已完成產線自動化，三星及華為等各大手機品牌廠自今年下半年陸續推出5G手機，引爆手機VC需求，雙鴻自去年Q4開始投入手機VC生產，並進行產線自動化，成為三星及華為等大廠高階手機VC主要供應商，在龐大商機中取得領先地位。

雙鴻Q2由於產品組合較佳且生產效率提升，單季毛利率為20.42％為歷年來最高，比2018年Q2毛利10.59％大幅跳升，單季EPS 2.75元，季增2成，也創下單季歷史新高，Q1EPS 2.31元，上半年5.07元。 分享 facebook

進入Q3傳統旺季，三星新機拉貨啟動，7月營收回升到9.03億，月增36％，Q3營收挑戰單季歷史新高，Q3毛利率會比Q2好。雙鴻自去年開始進入伺服器產業，目前市占率持續提升中，在臉書等大廠持續投資硬體擴建，資料庫中心需求強勁，預估明年伺服器還是會比今年成長10％∼20％，整體下半年毛利率也會比上半年好，全年EPS估11.5元，投信今年到8/14大買8475張， 8月就大買2477張，標準內資認養強勢股。

超眾P/E高，泰碩&奇鋐補漲

超眾(6230)這波漲最兇，創下歷史天價290元，但是這個價位偏高，不宜進。原本外資持股約10％但大股東「日本電產」持續增加持股，6/19外資變成54.8％，8/5最高達60.6％，8/12再創天價290元，但8/14正好有川普延遲加稅利多，反而有心人利用機會大出貨，開高殺低到241元，有如去年矽晶圓太熱的時候，業內當沖短打也全來了，超眾近日當沖都有6成以上，這和去年環球晶一樣。

Q2營收創歷史新高，目前公司擴廠以手機熱板為主，年底前昆山廠增加產能，Q3動能最強的產品線依序為手機、網通與伺服器，PC占比下滑，7月營收6.79億，月減16.1％、年減3.1％，因此股價拉回到254元，這檔Q1 EPS 1.63元，Q2尚未公佈，全年估9元，本益比因為日本大股東增加持股，所以P/E比雙鴻高，8/12創天價290元當天，外資首度賣超1019張，籌碼要小心。 分享 facebook

泰碩(3338)除了是中興5G基地台的供應鏈外，今年首度打入三星旗艦智慧機供應鏈，成為繼雙鴻、超眾後，第三家三星智慧手機散熱模組供應商，Q2EPS 1.31元大幅優於去年同期，比Q1的0.61元成長一倍，7月營收4.1億，月增14.7％、年增39.5％，創下歷史新高，主因則來自Note 10積極拉貨所致，加上5G基地台所需的散熱模組穩健成長，帶動營運表現亮眼，外資7月大買2458張，8月到8/14又大買6312張，使泰碩8月創新高價，拼過80大關到83.3元，後勢仍有補漲空間。

分享 facebook