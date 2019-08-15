世芯-KY：Q4業績將衝高

【撰文／陳子榕】

世芯電子(3661)是半導體業中的無晶圓廠式 ASIC業者，世芯能讓客戶的產品及時上市，世芯具備獨到的SoC設計方法論，以及一套運用於無形的配套基礎建設，使晶片設計能快速、成功地轉化為量產品。世芯與全球領導性的矽智財供應商合作，共同提供廣泛且多樣的矽智財搭配組合，讓晶片儘速成功量產。

在無數可用的IP中，世芯找出適合晶圓廠多種製程皆適合、穩定的IP，由專門技術人員對IP進行驗證、確認IP的合法性、以及洽談合理的IP授權價，幾乎包辦所有的IP工作。

世芯上半年EPS 2.93元

世芯第2季合併營收為8.65億元，季減22.5％，其中，委託設計(NRE)的業績比重超過五成，單季獲利為7,633.7萬元，季減23.2％，Q2每股純益為1.27元。

世芯上半年合併營收為19.82億元，年減6％；獲利1.75億元，年減逾二成，上半年EPS為2.93元。

世芯上半年毛利率為36.3％，比去年同期下滑主要因為量產收入占業績比重增加，上半年的通訊網路應用業績占比達65％。

中國CPU新產品從第3季逐步升溫

展望第3季，世芯的NRE業務估計將成長，主要仍是人工智慧(AI)與高性能運算(HPC)相關項目，但量產業務動能較弱，主要是中國的CPU案件正處於新舊產品轉換期，同時日本的柏青哥案件訂單也較少。不過，世芯中國CPU案件新產品的量產收入，將從第3季後半段升溫，並延續到第4季。而日本柏青哥案件在第4季的量產收入也將提升。

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世芯 7月營收月增30.32％

世芯自結7月營收2億8994萬8000元，和上個月的2億2248萬元相較，增加金額為6746萬8000元，較上月增加30.32％，和去年同月的2億7708萬4000元相較，增加金額為1286萬4000元，較去年同月增加4.64％。

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