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獨／揭梁靜茹婚變內幕 傳2年前Tony劈腿女網紅？

軟硬通吃的5G概念股

2019-08-15 11:19萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

8月初美、中貿易紛爭升溫，科技股首當其衝，不同以往的是這次美國科技股指數反而相對強勢，道瓊一度跌到年線，那指最低掉跌到半年線，費半守住季線更強，貿易戰利空反應鈍化？台股上市大盤一度跌破5月低點10227，最低到10180後拉200點下影線，M頭不成反成W底？7月底FED十年來首次降息，宣稱非開􄎮循環式降息，但美中貿易戰遲不解決，全球央行已吹起降息風，9月及10月FED再降兩次息的可性正在增加之中，資金寬鬆對股市有利，台股權重第一的台積電，7月中旬法說會對下半年看法正面，預估Q3季營收以台幣31元換算約2821∼2852億元間，季增17∼18.5％比預期好，7月營收847.5億元，若台積電未降財測，代表8∼9月單月營收將達千億元，單月挑戰歷史新高，這像是貿易戰陰霾下的業績表現？

晶片封測供應鏈日月光(3711)及京元電(2449)也跟著吃香喝辣，京元電Q2營收創新高年增2成，Q3才進入旺季，7月營收公布果真連續第3個月創新高，8月可望再創高。

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台燿法人大買後來居上

台積電守住年線並快速站回季線及半年線，比大盤強，台積電業績來自技術領先，加上5G及HPC成長動能，美、中及日、韓貿易戰讓「台灣製造」得利，陸製產品在歐美市場受抵制不再吃香，把生產基地遷移到中國以外國家不夠快，直接在台廠生產最快，「轉單效應」讓台灣7月單月40.72億美元，年增21％，累計前7個月出口值261.17億美元，年增18％，雙雙創下歷年新高，個股業績也是強強滾，今年來我在專欄分析看好的5G概念股雙鴻(3324)、聯茂(6213)、台燿(6274)、全新(2455)及緯穎(6669)等，最近一檔一檔領先大盤創新高，銅箔基板受惠5G對高頻材料需求，聯茂今年來大漲180％，反觀今年EPS與聯茂差不多專攻基地台及高速網通用板的台燿，今年才漲3成，漲幅落後，最近果真補漲起來，投信也認錯回補，銅箔基板走長多，也是明年5G手機井噴式成長的受惠族群，銅箔基板業績好，下游PCB健鼎(3044)、瀚宇博(5469)及楠梓電(2316)業績豈會差？瀚宇博佈局5G相關網通設備及伺服器用板效益顯現，上半年EPS1.84元年增達104％，Q3業內外皆美，與嘉聯益換股，軟、硬板結合不但擴大5G產品戰線，也瞄準蘋果訂單，後勢看好。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1346期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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