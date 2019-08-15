三檔上半年財報優異股

【撰文／黃清照】

美國總統川普在中美貿易戰的表現越趨弱勢，市場擔心貿易戰加劇，加上人民幣大貶破7，現在中美貿易戰很有可能由原本的關稅及智慧財產權之爭，演變成貨幣戰爭。由於目前國際局勢緊張，外資也對此調整今年中國GDP預測，也導致避險基金大買黃金，推升避險買盤。而自人民幣貶破7關卡創下金融海嘯新低價，美國則將大陸視為「匯率操縱國」，這也間接引想到日、韓及東南亞等國家匯率。以南韓來說，受大陸經濟成長減速拖累，7月對大陸出口較去年同期衰退16.3％，其中半導體出口更大減28％，負面效應逐漸浮上檯面，南韓目前青年失業率達10.5％，通膨僅0.6％，此時爆發貨幣戰，對南韓來講非常不利。日本的情況也差不多，根據統計，日本實際工資自今年以來連續下降六個月，更慘的是日圓因為一籃子貨幣之一，同黃金受到避險需求狂升，造成日本人薪資成長更加困難，今年經濟預測恐不樂觀。

人民幣破七 亞幣遭拖累

人民幣大跌引發的效應持續擴大，雖然台灣央行以穩定策略為名，但地緣政治風險升溫，8/13台幣也貶到31.439元。台幣目前較其他亞幣(除日圓)表現較為強勁，但若假設金融海嘯或貨幣戰加劇，台幣仍有補貶空間。台股當中出口導向企業非常多，主要以電子股為大宗，不過大多數的電子股以隨大盤由高點作頭下來，此時投資人要是亂接刀恐怕見血。反而我們可以看到有些非電子族群，開始打底向上，投資人可以陸續開始注意。

汽車股位階偏低 進可攻退可守

汽車零組件當中有許多業績表現非常好的公司，現在與大盤反向逆勢上漲，例如之前推薦的智伸科(4551)，8月以來已經出現兩根漲停板，股價已經來到今年高點139元前，準備突破。智伸科第二季在汽車及醫療產品出貨提升下，Q2 EPS 1.73元，年增44.9％，H1 EPS 3.73元，年增30.3％，且公司對於下半年持續樂觀，新產能將挹注整體營運成長動能，此外，由於油電混合車輛需要使用更高效率的內燃燒引擎，公司旗下包括汽油高壓泵浦、缸內直噴引擎等動力系統相關零組件，是目前汽車產業朝向燃油經濟性、節能減碳發展技術等新車導入應用產品，客戶拉貨力道增溫。 分享 facebook

上期推薦的劍麟(2228)股價也持續創收盤價新高，並且高姿態整理，5日線持續向上緩漲。低價汽車股堤維西也自推薦後大漲1.5元左右，由於轉單效應+台幣有補貶的空間，股價已悄悄來到前高，若已還原日線圖來看，股價也創收盤價新高，一旦電子資金撤出，湧入這些低檔有業績的汽車零組件股，盡可攻退可守。

本期再推薦一檔汽車零組件股皇田(9951)，皇田為全球三大汽車窗簾OEM/ODM製造大廠，上半年受到中國車市回溫，加上墨西哥廠自第一季起，有機會終止過去兩年虧損狀況，轉虧為盈。Q2 EPS1.77元，去年同期1.28元，年增38.28％；去年全年賺7.7元，為近五年低點，以上半年的獲利表現推估，最壞情況已過去，尤其7月營收4.73億元較6月的4.25億元年增11.34％，今年可望回歸成長軌道，今年估7.5∼8元。除了獲利成長外，皇田股價基期也相當低，七月底股價突破年線後，短線打出W底，目前股價仍緩步向上墊高，有機會重回百元懷抱，目前本益比僅11.7∼11倍而已。

分享 facebook