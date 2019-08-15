獲利年增率＞三成的黑馬股

【撰文／邱敏寬】

今年一月開啟大反彈行情，從9319點反彈到11097點，行情才開始出現區間震盪，中美貿易戰從去年開始越演越烈，9/1美國政府開始課徵新一波關稅名單，加上香港反送中議題衝突加劇，港股恆生指數領跌8/13低點來到25270點距離今年低點24896點岌岌可危，而台股和美股表現相對強勁，都在年線附近止跌，但隨著國際局勢及香港政治面因素動盪不利股市，使得資金紛紛擁向避險，黃金也頻創波段新高來到1517創下了近五年來的高點，而10年期美國公債殖利率再度跌破1.7％，此時投資人選股更需謹慎，未來盤勢止穩後，擁有業績保護的公司必是資金湧入的標的，本期精選50檔獲利年增三成的個股。

台表科受惠轉單效應 今年大爆發

台表科(6278)為SMT製程大廠，主要服務全球一線面板廠客戶，業務範圍包括原料及配件的採購及管理、工程設計過程、SMT裝配過程、品質保證、物流管理和售後服務。終端應用主要是配合相關機上盒(STB)/OTTBox、電視應用新品以及車用與物聯網相關模組、通訊模組等應用為主，以及切入新思(Synaptics)相關的指紋辨識模組NB應用。今年營運成長大爆發，主要受惠記憶體大廠美光轉移中國西安廠產能至台灣，今年首季開始出貨美光DRAM組裝打線訂單，累計營收179億，毛利率11.83％，年增率高達609％，上半年EPS 3.23元超越去年全年EPS 2.68元。

隨著SMT組裝廠移出中國趨勢確立，轉單效應將持續加持台表科營運，今年將在印度擴產，依據客戶訂單需求預計再增加三至五條線。預估今年全年EPS可達7元以上的水準，整體營收上半年更已繳出年增率近4成的成績，隨著中美貿易戰效應，下半年營運持續暢旺，投信近期積極回補，值得留意。 分享 facebook

晶圓需求強勁 第三季有機會再創高

昇陽半(8028)主要業務涵蓋再生晶圓、晶圓薄化和微機電元件代工三大業務，再生晶圓產品為大宗，營收比重約40％至50％，晶圓薄化比重約30％至40％。受惠IDM廠客戶擴大釋出訂單，7月營收2.51億元續創新高，月增11.34％，年增率達38.06％，第2季營收6.6億元，季增11％，Q2 EPS0.71元，H1 EPS 1.24元，毛利率表現優於預期，從Q1 32.8％跳升至Q2 35.8％，全年預估EPS有2.7元以上的實力。

昇陽半晶圓薄化的專業技術，產品平均良率超過99.6％，目前全球前十大IDM(整合元件製造)廠商中，有一半以上都是其客戶，由於晶圓薄化扮演著功率元件效能轉換與降低功率損失的重要關鍵，且技術層面高不易受取代。下半年進入再生晶圓出貨旺季，大客戶台積電正積極導入7+奈米與5奈米，需求更加強勁，昇陽半導體目前12吋再生晶圓產能約21萬片，晶圓薄化產能約7至8萬片規模，第三季營收有機會達7億元再創新高，目前外資、投信認養中，短線拉回可以逢低進場。

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