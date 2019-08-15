今明二年大賺的轉單潛力股

【撰文／蔡明彰】

中美貿易戰及日韓衝突對台灣經濟、產業短多長空已成共識，短多是轉單利益，長空是整體經濟沉淪。

原本大家認知的短多只是一、二季而已，如今有可能長達一年。

中美貨幣戰

最近中國最高當局對中美貿易談判態度轉趨強硬，讓8月份的上海談判美方空手而回，下令中企停止採購美國農產品，上海自貿區將全面調降關稅，尤其關鍵是人民幣貶破7元價位。川普總統氣急敗壞，對中國加徵關稅的收益將大半被人民幣貶值所抵銷，下令財政部將中國列入匯率操縱國。雙方貿易戰、科技戰正朝向貨幣戰。若爆發貨幣戰將波及金融市場及民眾財富，衝擊層面難以估計。

對白宮經濟決策熟悉的高盛，最新的報告定調中國鷹派作為在2020年11月美國總統大選前不會改變。即習近平下賭注明年大選川普無法連任，換人做將有利中國。但川普是否連任在未來15個月充滿變數，在中國不改變強硬態度，美國加徵關稅的空間用盡之下，雙方走向貨幣戰的可能性極大。

2019年估計川普加徵中國5500億美元產品的關稅收益為650億美元，但人民幣貶破7元的匯率利益約300億美元，習近平一打貨幣戰就使川普的關稅戰利益少一半，若人民幣進一步貶至7.4元的魔幻價位將完全抹平美國的關稅戰威力。

美國把中國列入匯率操縱國的後果，美國可以將中企業禁止從美國金融機構取得融資，凍結中企的資產。中國進行貨幣戰的風險極大，最大後遺症是資金外流。

美國二毒招

年薪1500萬人民幣的恆大集團首席經濟學家任澤平最近出具報告，指出美國可以進一步祭出貨幣金融戰。有二大毒招，美國可以利用掌控的信評機構調降中國主權評等及中國企業債信評等，此舉將大幅加重融資成本，這招曾用在對付希臘差點破產。另外美國有可能承認比特幣合法，使中國官方防堵資金外逃破功。中國銀行系統至少有100兆人民幣存款，面對人民幣沉重貶值壓力，這些資金將全力外流，若增加比特幣的合法平台將使中國境內資金大逃亡，勢必重創中國經濟及股市。注意人民幣貶破7元，避險的黃金站上1500美元的6年新高。若中美貨幣戰進一步激烈進行，比特幣有機會突破2萬美元再創新天價。 分享 facebook

若中美關稅戰、貨幣戰一直打到明年美國大選，迄今時間長達15個月，部分台廠將受惠匯兌及轉單雙重利益，必然反映在財報及股價上，這樣短多遠超過預期。我建議投資人不必浪費太多精力去判斷中美貿易戰的發展，也不必對雙方談判結果抱太大期待。不如將精神時間去研判那些公司有轉單利益，而轉單利益有穩定的客戶來源，讓企業今明二年獲利顯著成長。

最重要一點如此轉單利益是大多數人不知道，甚至去放空股價，這將是未來15個月台股大黑馬。

家登、光罩

第一種轉單是新產品、新製程帶動，例如晶圓製造導入EUV(極紫外光)使相關的光罩、光罩盒需求上升，上期說過家登(3680)受惠半導體廠商接單中只要多1層EUV光罩層需求，就要應對增加240∼260顆光罩和採購量，家登現有產能滿載供不應求，訂單排到明年上半年。股價自5月底部32.2元以來以狂漲147％，80元附近有壓須適當整理。接下來注意台灣光罩(2338)，受惠購併的美祿及大客戶台積電擴大釋單，過去以8吋成熟製程的光罩服務為主，今年延伸到12吋的先進製程，所訂購多台先進製程的電子束曝光機設備，Q2已交貨，設備單價1000萬美元，可生產16奈米製程的光罩。去年購併效益尚未發揮，下半年連虧二季，造成股價從高點36.1元大跌16.8元，呈現腰斬。今年Q1EPS 0.31元，但Q2拉升至0.6元季增1倍，毛利率也從21.76％大幅跳升至27.26％，上半年EPS 0.9元，估計全年挑戰2.3元較去年的1.02元年成長逾1倍。

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矽創今明二年大賺

由於智慧手機走向全螢幕無邊框設計，手機朝向微縫或屏下式測距感應方式，面板驅動IC矽創(8016)過去以挖洞孔低階P-sensor為主，去年開始推出微縫或屏下式測距高階P-sensor，因產品性能與價格優於外國競爭對手，逐漸侵蝕原本外商市占率，估計高階P-sensor營收占整體感測元件30％。今年陸系及韓系手機客戶陸續發表新機種，全螢幕無邊框為主流，更加大對高階感測器元件強勁需求。矽創Q1 EPS 1.7元，Q2達2.8元季增逾6成，H1達4.5元，全年估10.8元將刷新歷史紀錄。若今年EPS改寫歷史新高，股價創新天價非常合理，即突破4月高點的151.5元毫無懸念，接下來攻克2003年掛牌最高價170元也沒問題。

蘋果最準分析師郭明錤爆料明年IPhone將剪去瀏海，呈現真正全螢幕設計，背後原因瀏海設計不討喜，導致中國消費者不買單，跑去買外型較好看、售價也較低的IPhone 8Plus，這是IPhoneX銷售不佳的理由之一。

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