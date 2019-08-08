台股、台幣雙跌破最恐慌時 是買點！

【撰文／朱成志】

8月一開始就變了，美國聯準會(Fed)降息1碼，調降聯邦資金利率區間到2％∼2.25％，為十年來首度降息，並提前結束「縮減資產負債表」，這次「鷹式降息」是為了防範景氣往下，而非長期貨幣政策寬鬆循環的開端。但川普再啟貿易戰，再度有如5月一樣成為「復仇者聯盟」的薩諾斯Thanos，手指一揮推特就全球大亂，美元指數竄升至兩年高點98.57，日圓升到105.7，人民幣貶破7大關，日韓貿易戰，香港大罷工，全球股市8月初先崩跌，下一步呢？

川普再度攪局 全球8月有如5月

7/31上海談判沒結果，川普急了，8/1宣布9/1中國輸美3000億美元商品提高10％關稅，全球股市又被搞瘋，8/1美股原本大漲，但川普「奪命推特」造成豬羊變色下跌，估道瓊會破年線，但不至於跌破6/3前波低點24680點，25000點附近是買點。日韓貿易戰造成双方股市都大跌，香港現在每週都示威遊行，港股跌幅是亞股第一名，已跌破6/4低點，港股由4月高點30280點反轉，跌成為大ABC波空頭修正。

人民幣貶破7，創8個月最低，貨幣大戰點火，美國8/5將中國指定為「匯率操縱國」，這是美國自1994年來的第一次，貿易戰變成匯率戰！參考本期「社長論劍」，中國已經放棄與美國達成貿易協議的希望，台幣也大貶，台股當然回檔破前低，但是旺季到了，破底就是機會。 分享 facebook

參考附表統計到8/7，亞股大多跌破了上次5月貿易戰的底部，只有OTC指數、電子指數、金融指數未破前低，以8月回檔，加權指數及OTC及政府基金護盤的金融指數相對抗跌，跌幅大的是費半－8.7％、港股－6.4％，不過，費半之前反彈漲26.3％全球股市最猛，拉回不改多頭，港股就不妙了。日韓貿易戰下，韓股受害最深，一度跌破十年線，正式走空。香港反送中示威動盪，在沒有組織領導發展下，演變成為遍地開花的游擊戰，過去罕見金融界、公務員、護士等等，各界人士都出來，警民對立更升高，香港失控若再擴大，有可能會「戒嚴」，港股將下探1月低點24540點，去年4/1川普開動貿易戰以來，都是陸股跌幅比較深，上証指數又小破十年線2770點，但1月低點2440點，應不至於再跌破了，陸股低基期下檔有限，但深圳股市以中小股為主，如同OTC比較有上漲潛力。

台股、台幣雙跌破最恐慌時，是買點！

協商不成，外資馬上賣股，今年外資8/5由買超變成賣超，到8/7累計今年賣超274億，OTC仍小買超13億，所以OTC近日比上市股略強；8/6外資台指期多單累計降到28984口，比今年1/4的最低點9319點當時29651口更少，外資偏空。

5月川普啟動貿易戰，大跌了870點，跌8％；8月跌破前低到8/6的10180點，已大跌814點，當天拉長下影線收紅K，跌點和5月很相近，「萬點保衛」的前哨戰開始了。在匯率及股市雙跌破時最恐慌，反而是好買點。

台股今年由1/4底部的9319點，漲到5/3最高的11097點，5月貿易戰台股大跌，台幣狂貶7角，外資賣超1446億，最低點10227點剛好就接近一半位置附近。上次5月靠半年線守住了，8/6已經先貶破5月底的31.66到了31.74，加權指數也破前低，股匯都恐慌才是找買點的機會。

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美中、日韓擴大貿易戰不確定性

1342期統計，美國1971年以來S&P500在預防性降息之後的3、6、9、12個月的股市都是上漲，一直以來我認為川普是100％商人，他「只有」企業降稅這招最漂亮，因為讓海外大批資金可以回流，簡單的說就是ALL MY MONEY BACK ME HOME，唸起來就是佛教的六字大明咒：「嗡嘛呢叭彌吽」。但是川普發起貿易戰，美國並未如他說的佔盡便宜，在全球衝擊之下，美股只因為匯集了全球資金才特別強，但是川普最在意的民調反而往下走，所以他急了，麻煩就來了！

避險的錢跑到美元，日圓、瑞士法郎CHF，以及黃金、債券，甚至大陸資金跑去比特幣，近日比特幣又大漲突破12000美元，黃金也漲到6年新高1486美元。

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