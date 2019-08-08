汽車零組件谷底已過：智伸科

【撰文／黃清照】

川普8/1在推特發文表示將從9月1日起對剩餘的3000億美元從大陸進口商品加徵10％的關稅，引起全球股市回檔，8/6美國道瓊指數大跌767點，其餘三大指數皆創下今年來單日最大跌幅，台股加權指數也難以倖免，8/6開盤大跌逾200點最低來到10180點，早盤隨即反彈拉抬終盤以10394拉出長下引線，而在大跌時該選甚麼股進場?

可以觀察5G類股散熱模組如雙鴻、超眾仍屬強勢，但基本面已與股價脫鉤，反觀汽車零組件劍麟(2228)8/1除息5元後立馬填息，這一波大跌劍麟表現相當抗跌，今年Q1 EPS 1.58全年估可達7.2元，超眾Q1 EPS 1.63元和劍麟差不多，股價卻相差快一倍，同是汽車零組件的智伸科(4551)在大盤大跌當天卻逆勢開紅盤表現相當強勢隨後漲停，智伸科七月營收公布4.31億創歷史新高，YOY 21.8％、MOM 7％，目前股價只有百元出頭，Q1 EPS 2元，全年估8元以上，對比已經漲翻天的5G散熱股股價，擁有基本面且股價還在低檔的智伸科值得投資人留意。

缸內直噴引擎系統滲透率提升

智伸科為精密金屬零件加工廠商，產品應用於汽車零組件產業、醫療器材、電子產業、其他等，2018年營收比重為73％、13％、11％、3％；各產品毛利率部分，電子類產品毛利率20%~25%，汽車零組件產品毛利率25~35%，而醫療器材產品毛利率最高，約在35~40%。 分享 facebook

汽車零組件為近年成長最大品項，2019年預計佔比可達75%，今年受惠新車應用缸內直噴引擎系統滲透率提升，帶動相關零組件出貨暢旺，旗下GDI 產品汽油高壓泵浦能改善動態反應、增加引擎進氣效率，主要客戶為Bosch、Delphi、Continental等，由於Hybrid型車型搭載GDI 產品效率表現佳加上其他客戶訂單擴量，為今年主要成長動能，旗下5條新產線已進入量產，在汽車及醫療新產品發酵下，7月營收創下歷史新高，Q3營運動能強勁。

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