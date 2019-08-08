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智邦：5G商機熱

2019-08-08 11:24萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

台灣網通廠積極搶5G商機，不僅在用戶端推出各項產品，更直接耕耘電信客戶。近年網通廠積極搶進行行動通訊市場，從3G網卡、4G路由器及小型基地台，進入5G時代，網通廠商產品布局再進階，升級行動固網FWA路由器、小型基地台、車聯網設備、交換器、雲端接入無線設備及後置網路路由器。

第五代行動通訊系統(5th generation wireless systems)，簡稱5G，是指第五代行動通訊技術，是4G系統後的延伸。5G與4G相比概念是連線容量有著巨大提升，並仰賴物聯網的需求而建設成形。

智邦結盟FB 提供WiFi服務

智邦(2345)集團旗下鈺登科技宣布通過臉書的Express Wi-Fi Certified，成為亞洲第一，也是唯一通過臉書認證合作的無線網路Wi-Fi廠商，目前已和數家東南亞運營商洽談合作計畫，為當地區域網路用戶提供更快速且能負擔的網路服務，改善偏鄉弱勢居民上網遇到的困境。

過去智邦就參加臉書主導的開放運算計畫OCP，搶進雲端資料中心的開放架構供應鏈，搭上白牌交換器產品熱潮。臉書積極與全球電信業者及網路設備商合作，Express Wi-Fi是提升全球網路連網普及率計畫的一部分，今年整合於電信基礎架構專案(TIP)下的WiFi技術專案。

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智邦打入AT&T供應鏈

智邦耕耘電信白牌網路市場，打入AT&T供應鏈，看好相關訂單效益可望延續三至五年，且打入後就不易遭更換，對整體營運有利。今年即便有貿易戰問題干擾，智邦今年受惠於終端需求仍強，加上台灣新產能陸續加入，全年營收可望二位數成長，再創新高。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1345期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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