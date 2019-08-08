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業績爆發的5G潛力股

2019-08-08 11:24萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

美、中貿易戰升溫，大盤再次自「萬一」高檔拉回，且一度跌破5月低點到10180，多方有力守萬點的味道，明年初即將大選，政策護盤力道也會加強，個股比大盤強勢許多，看大盤作股票會失準，櫃買中小股大多沒跌破年線，不少守在季線以上，最強莫過於5G，因為美、中貿易互設障礙，台廠左右逢源反而受惠，前期本欄分析看好，小型基地台音5G商轉將大量佈建是新的需求，小型基地台如中磊(6213)、正文(6213)等今年漲幅不及2成，後勢看好，本週大盤重挫一度失守年線，正文不但連月線都沒跌破，還逆勢創波段新高，跌破很多人的眼鏡，近年崛起的中國通信廠因美中貿易戰，受到中國以外的商業抵制，正文受惠轉單效應，歐美客戶業績成長，新增越南廠，規避25％高額輸美關稅，上半已投產，目前產能供不應求Q2被動元件等零組件原料降價，本業由虧轉盈，Q2 EPS 0.3元，下半年進入旺季，越南廠將再新增3條產線，產能翻倍，最近外資大幅調節台股，正文卻遭特定外資鎖碼不斷買超，後勢值得留意。

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京元電、聯懋營收創新高

從最近密集公佈的Q2財報及7月營收就看得出來，5G業績最好，客戶包括海思、高通、聯發科、英特爾及賽靈思等晶片業者的京元電(2449)，7月營收連續3個月創歷史新高，不僅5G晶片測試訂單需求強勁，即將上市的蘋果新iphone搭載英特爾4GLTE基頻晶片測試訂單也由京元電取得，比特幣因貿易戰而復活，挖礦用ASIC晶片急單湧現，京元電也能吃到相關訂單，今年EPS挑戰2.4元，上月外資及投信連收大買5.7萬張，8月初國際股災，也未見法人連續大量出脫，股價守在月線以上，姿態相當高，估計8月營收再創高；銅箔基板三雄業績亮眼，聯茂(6213)及台光電(2383)7月營收同創歷史新高，聯茂佈局高頻高速材料，受惠中國5G基地台訂單大舉釋出，AMD伺服器也開始出貨，8月營收再挑戰新高，專攻基地台及高速網通產品的台燿(6274)業績也不俗，7月營收月增達16.9％，即便最近大盤重挫，台燿仍延季線盤堅，姿態很高值得追蹤。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1345期】

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萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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