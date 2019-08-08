營收+軋空=逆勢飆股

【撰文／蔡明彰】

預定9月1日起3000億美元加稅10%的中國產品，逾60%是美國消費者的民生用品，廠商必定轉嫁增加的關稅成本，將不利感恩、聖誕節的年終需求。

美民眾消費弱

根據全美零售協會(NRF)的報告，加稅10%後，美國玩具漲價17%、鞋類漲價8%、服飾漲5%、家具和電視漲4%。消費者科技協會(CTA)預估，筆電和平板漲價50~120美元，智慧手機將漲價70美元，iPhone更上漲100美元。萬物皆漲將壓抑美國民眾的下半年消費，對全球供應鏈重大衝擊。

負責iPhone新機組裝的鴻海(2317)、和碩(4938)的生產線都仍在大陸，不易移轉到大陸以外，因此今年9月亮相的iPhone 11恐漲價，既無5G規格又售價大漲，美國消費者難買單。股價會說話發出警訊，和碩除息3.5元後貼息，股價破底。看來鴻海同樣走上貼息之路，回測底部70.1元。是否連動其他蘋果供應鏈補跌，雖說鏡頭供應商大立光(3008)生產地在台灣，但最終組裝在大陸仍是英雄無用武之地。

貨幣戰

「你有張良計，我有過牆梯」，對付美國對中國加徵關稅，中國啟動貨幣戰，人民幣貶破7元大關，連動台幣貶至31.6元，若台商的生產基地移回台灣，轉單利益更如虎添翼，網通、5G、半導體是最明顯受惠產業。股票最終回歸基本面，有一個重大現象，上市櫃電子股在6月營收創歷史新高不多，但突然7月增加，尤其5G相關族群最旺，後段封測的京元電(2449)，銅箔基板的台光電(2383)、聯茂(6213)、砷化鎵的穩懋(3105)，射頻元件的立積(4968)等，這些個股我從今年初都陸續推薦過。

分享 facebook 泰鼎-KY轉單指標

先講一檔雖7月營收沒有創新高但也很厲害的泰鼎-KY(4927)，7月營收11.62億元月增37.5%是少見PCB族群營收高成長者。中美貿易戰持續關稅不斷加徵，泰鼎因廠區在泰國，成為中美貿易戰轉單受惠指標公司。加上該公司近兩年調整產品結構，不僅強化產線生產效率，產品朝車用及高階家電等領域布局，帶動獲利好轉。去年中美貿易戰開打，EPS由過去三年平均的2.4元增長到5.45元，成長達1倍。今年Q1 EPS 1.43元，全年上看6元。再看毛利率，今年Q1 19.35%較去年同期的12.47%大增6.88%，表示轉單的利潤很高。

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