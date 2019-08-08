七月營收創新高英雄榜

【撰文／邱敏寬】

台股的走勢目前來看是亞洲第一強，不但指數離今年的低點最遠，如果加計除息消失的四百點，台股更是還在萬一附近，所以我請大家選股不選市，就是針對強恆強的公司持續關注，而為甚麼股價可以強恆強呢？幾乎就是要有好的業績撐腰，而七月營收更是指標中的指標，只要公布營收創新高的公司，幾乎都有好表現。

測試族群亮眼台

第一個脫穎而出的首推過去也當過千元股后的精測(6510)，公司公佈七月合併營收達3.42億元創歷史新高，雖然年增率0.53％，但是月增率高達36％，可見旺季效應已經到了。其中，晶圓測試卡營收2.19億元，月增23.63％、年減27.55％。IC測試板營收0.84億元，月增達77.39％、年增逾2.51倍。技術服務與其他營收0.37億元，月增44.97％、年增逾1.87倍。

會有那麼優異的成績，主要就是過去聚焦在蘋果與聯發科的訂單，而今年由於中國半導體自製化程度拉高，傳出華為旗下的海思已經派人提前對主要的台灣半導體供應鏈進行QER認證，其中精測就是重要的指標，並計畫對其擴大對精測下單，所以預計第三季將呈現旺季更旺的表現，雖然上半年只有賺6.46元，下半年有機會賺超過一個股本，股價在周三過了頸線關卡，並突破所有均線反壓，有續攻的力道。

而精測的競爭對手雍智(6683)也不惶多讓，7月營收8416萬元，也創歷史新高，較上月增加26.47％，也比去年同期增加38.57％。雍智與精測不同的是，除了聚焦手機的客戶外，也針對未來5G、人工智慧與車用電子等新應用領域持續發展，相關高階製程晶片對高電壓、高溫、高頻、高速等特性的穩定度測試需求提升，公司已備妥未來成長動能所需的測試載板技術，將致力朝更高階測試載板相關技術發展。佈局已經開始開花結果，不但七月營收創新高，下半年也可望比去年同期大幅成長，與精測形成良性比價。

而另外一家跟5G測試有關就是京元電(2449)，七月營收達23.34億元，較6月21.05億元成長10.9％、較去年同期18.19億元成長達28.34％，連3月改寫歷史新高。主要就是受惠5G基地台、手機晶片及車用電子測試需求量穩健提升，配合歐美、中國大陸和台灣晶片廠客戶測試訂單量同步增加。再加上本來公司就掌握大多數英特爾基頻晶片測試，在蘋果合併英特爾的基頻晶片部門後，有機會因此打入蘋果供應鏈，更具有想像空間。 分享 facebook

銅箔基板強者恆強

而上周我們封面跟大家說的銅箔基板廠聯茂(6213)，因為佈局高頻高速5G相關佈局發酵，7月合併營收達21.15億元，月增7.09％，年增5.75％，創下單月歷史新高，而且由於AMD伺服器訂單開始出貨，公司預估第3季業績可望挑戰單季歷史新高，而且除了營收的成長外，由於高頻基板的毛利率高人一等，公司第二季毛利率已經創了近20季的新高，第三季營收持續創高下，毛利率有基會正式站穩20％以上，單季突破兩元應該輕而易舉，而大家也認為明年更有機會賺一個股本以上，指數再度挑戰140的高點，從36.05開始起漲，絕對是這波小型股的代表。

一樣是銅箔基板的台光電(2383)，主軸卻放在手機的應用上，七月營收22.99億，較上月增加14.00％，比去年同期也增加10.32％，創下歷史新高，值得注意的是台光電今年重回蘋果懷抱，也就是現在七月都還沒到蘋果的旺季，營收就已經創新高了，如果再到旺季的時候，那業績更會三級跳，公司也公布第二季獲利，單季就已經賺了2.1元，那第三季進入旺季後，更有機會單季就往2.5元以上前進，因此預測今年將是銅箔基板三雄獲利數字最高的一位，毛利率第二季已經站上24.54％，也高於其他公司，我認為有機會逐步往上挑戰。 分享 facebook

而軟板的銅箔基板也表現不錯，新揚科(3144)七月營收也創了歷史新高，公司積極布局5G領域，除了在5G高頻高速所用的異質聚醯亞胺(MPI)銅箔基板材料建立完整關鍵技術，也積極開發Low Dk／Df應用，同時擴大產品範圍至車用、無線耳機、智慧音箱等產品的軟硬結合板。加上又有大股東有澤製作所的加持，也是大家可以注意的銅箔基板廠。

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