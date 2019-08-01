8月值得注意的熱門股

【撰文／朱成志】

七月加權指數只漲93點，不到1％，但有一些股票狂漲，參考如附表前30名漲幅個股，有些是特定人的炒作股，不過，超眾7月漲42.6％、穩懋漲36.7％，緯軟、立積、旺宏、楠梓電、華邦電、瀚宇博也都是法人介入的熱門股，而陳進財突然成為5G概念的穩懋及聯茂二家重量級公司董事長，市場驚訝之餘，不禁會想，二檔究竟誰比較會漲呢？八月會由什麼正規股來領頭大漲呢？附表中有二檔和二位董事長有關，8月要特別注意。

結盟推手焦佑衡的時代來了！

華新四兄弟之中，焦佑衡的企圖心最強，華新集團12家上市櫃公司，他自己當董事長就有六家，他佔最大股東的公司又多了一家嘉聯益，這個動作有如去年奇兵突襲打敗國巨，拿下佳邦(6484)及鈺邦(6449)主導權一樣，他並未自己掛名擔任董事長，代表整合需要時間，所以股價相對疲軟，長線可能不錯，短線尚待觀察。

去年被動元件股后華新科(2492)大賺40.75元，讓焦佑衡口袋鈔票滿滿，大方配息16.3元，旗下股票就如虎添翼，瀚宇博(5469)持有36267張最多，股息收入5.9億，將反應在Q3季報上，華新科股息貢獻1.3元，8/8配息，獲利大進補，7/30重訊宣布瀚宇博德以24.38億台幣私募入股嘉聯益(6153)16％，加上股權交換8％，合計24％成為嘉聯益第一大股東，由於私募價才28元，換股條件估嘉聯益折價22％，因此7/31双双大跌，但也代表焦佑衡出低價是撿便宜貨。 分享 facebook

春江水暖鴨先知，焦佑衡董事長4月就加碼瀚宇博德1000張，近日股價創下多年以來新高40.7元，挑戰2004年的歷史新高41.5元。我曾經過去多次看好瀚宇博德在1329期30元推薦，先漲到35.1元，拉回27.2元又在1334期再推薦(如附圖)，近來外資、投信也買，股價又遠低於淨值47.7元，這次大動作後，短線拉回，長線可以注意找買點。

瀚宇博的PCB業務，從NB積極轉往網通、伺服器市場發展，受惠於物聯網、人工智慧及無人駕駛等應用持續成長,將使得伺服器需求持續提升，目前開始量產26層板，今年技術往30層板邁進，未來5G應用持續導入高頻低耗相關材料，焦佑衡是很有企圖心的老闆。

去年EPS 2.08元的嘉聯益(6153)LCP大擴廠，卻運氣衰碰到iphone賣不好，所以一直在底部整理，但即使財報不佳，股價也不破底，從26元默默漲到突破年線到36.6元，私募低價會先跌，估30元左右剎車，主角是瀚宇博德。嘉聯益的上游亞電(4939)，雖然上半年可能只有損平附近，但下半年專門做5G的江蘇新廠將正式量產，新廠最多可高達10條產線，可生產5G高頻及軟性銅箔基板等相關產品，未來將著重在高頻系列純膠、基材與覆蓋膜的生產，預計8月就可投產，20元以下打底完成。

精成科(6191)也是焦佑衡當年硬碰硬併下來的，他自己當董事長的公司，已成為6家上市櫃公司以上的集團交叉控股，精成科也持有華新科1.5萬張，將貢獻2.4億股息收入約EPS 0.45元，去年入股吃下日本PCB廠埃爾納70％股權，讓精成科的車用客戶從過去以歐美客戶為主，跨入日本及東南亞汽車市場，拓展新的車用客戶，目前車電佔公司營收比重已從2016年約14％拉升到今年Q1的23％，股價創下波段新高18.15元，外資大買，所以他這次入主嘉聯益，主要價值就是為了打入Apple。

其他兄弟均只當一家掛牌公司董事長，焦佑倫的華新(1605)是整個事業體的控股核心，也持有8.8萬張華新科，貢獻獲利14.5億，每股約0.4元，但本業普普，力氣用在大陸南京房地產，本益比低，除息後先貼息跌到13.7元，但近幾日也強彈到季線15.45元附近，仍比淨值24元低很多。

5G推升銅箔基板大好

每座5G基地台的主動天線單元(AAU)約有6片電路板(天線端3片、RF端3片)、分佈單元(DU)約有3片28層左右之高速電路板、集中單元(CU)則有一片40層左右的高速背板。以全球每年基地台建置的數量、材料及電路板報價等，預估2019年全球基地台電路板市場達十億美元，2023年則可望成長至80億美元。5G用PCB的主要材料可以分為高頻板與高速板。

高頻板主要用在天線及射頻前端，通常採用高頻材料(PTFE與碳氫)與FR-4混合壓合而成。因為高頻材料相對FR-4材料質地更軟，導致混合加工一致性差、製作難度加大，5G用的高速板很多都是高多層板，尤其是核心網的背板甚至高達20層以上(而一般PCB層數在4、6、8層)，線寬線距進一步細化，技術難度自然更高，焦佑衡看到5G的大機會，另一位穩懋董事長陳進財也鎖定了。

5G更帶動高階PCB及銅箔基板，參閱「社長論劍」，臻鼎子公司鵬鼎在A股創新高，成為全球最大市值PCB公司了。而今年台燿(6274)、聯茂、台光電(2383)都飆到120∼140元，新上市的騰輝電子-KY(6672)毛利最高，主攻軍工、航太、車電、5G，股價相對落後，近日股價雖由5∼6月盤在73元以下的谷底反彈，當時我推薦多次，如今最高也才漲到91.4元，拉回區間整理，估Q2 EPS比Q1的成長50％，Q3及Q4會更好，全年EPS 7元，和其他三檔EPS差1元多，但股價少了30∼40元，相對委屈也會補漲。

陳進財身兼穩懋、聯茂兩家董事長

去年國巨併購君耀-KY(6422)、奇力新併購美磊(3068)爆出內線交易，聯茂董事長蔡茂禎當時也是美磊的董事長，因當時事先透過親友買入美磊、君耀股票，今年5/23遭到起訴，5/27聯茂股價大跌至80元才止跌。

聯茂(6213)的最大股東是福村建設持有9.9％，董事長蔡茂禎持有9％，福村建設其實也是他的公司，所以他是金主角色的董事長。7/30蔡茂禎董事長因

個人健康因素請辭，背後因素是君耀的官司在身上，為了避開類似於群聯潘建成董事長的起訴案，請辭董事長安全下莊是好事，而穩懋持有7.96％是第二大股東，穩懋董事長陳進財本來就是聯茂的董事，個人持有聯茂1255張，聯茂董事會推選陳進財為董事長，他是台灣三五族半導體、5G、光通訊的專家，也是有戰功的專業經理人，市場看好他接任董事長更能再創營運高峰，所以消息一出，法人追價，7/31聯茂股價漲停再創天價137.5元，成為銅箔基板真正新股王。 分享 facebook

2019年中國約有10∼20萬座基地台需求，2020年將成長至30∼80萬座，至少有3倍以上成長，聯茂在5G基站材料已率先站穩「中國電信設備商」供應角色，使 Ultra Low Loss及Mid Low Loss材料出貨顯著成長，加上今年下半年開始供應英特爾7奈米伺服器平台用Low Loss的CCL材料，產品結構大轉變將持續發酵，推升聯茂毛利率及獲利成長。展望未來5G基地台建置，自2019年∼2022年將呈現倍數成長，基地台用高頻PCB材料將提供CCL族群高階訂單新藍海，聯茂已率先供貨陸系5G基地台射頻板材料，為全球唯二供應商，未來加上穩懋5G的資源，雙方有望在終端客戶上展開合作，穩懋與歐美網通基礎建設開發多年，雙方在終端客戶應用上將互補合作。

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