高股息＋子公司配息到位：國巨

【撰文／黃清照】

全市場高度預期8/1 FED降息在前，表示熱錢即將來襲，資本市場將挹注大量資金，投資人該如何佈局?台股加權指數逼近萬一，7/23高點來到10994點距離萬一只有6點之遙，近期進入整理期，7/31最低來到10823點，當天拉出長下引線，雖然指數回檔，投資人仍可積極佈局外資剛買進的股票，此波上漲行情MLCC雙雄仍處在低檔區，華新科(2492)公布8/8即將除息16.3元現金股利，股息殖利率高達9.2％，若以7/31收盤價177元除息完後160元不到，今年EPS預估可以賺進18∼19元，換算本益比仍屬低估；國巨(2327)尚未公布除息，今年預計配發45元現金股利，以7/31收盤價266元換算殖利率高達16.9％，除完息後更是只有221元，對比歷史高點1310元，更是兩折不到，外資在7/30已進場卡位買進2330張，股價已經成功站穩月線265元，投資人可以逢低進場卡位。

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除息行情+急單效應

被動元件價格自去年第四季出現明顯跌勢以來，國巨股價從1310元一路盪到谷底，距離高點跌幅達8成之多，從今年五月以來屢遭利空事件反覆測試底部最低點來到240.5元，先前利空測試未跌破前低已成功打出第二隻腳253元；以基本面來看，MLCC今年第一、二季價格均出現近二成的修正，Q1 EPS6.11元，全年估22元，在加上國巨持有奇力新、智寶、凱美等股，今年各公司股息都相當優，具有股息入帳題材。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1344期】