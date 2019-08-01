百和：H2營運看升

【撰文／陳子榕】

台灣百和(9938)創立於1979年，以三鈎牌粘扣帶行銷全球。台灣百和 研發能力，已從傳統OEM，提昇到ODM，目前全球前二十大運動鞋品牌都是台灣百和的客戶， 百和集團在鞋業、成衣、醫療界之材料生產表現突出，目前在台灣、無錫、東莞、越南均有生產基地；於美國加州、波特蘭設有行銷據點與發貨倉庫：粘扣帶、鬆緊帶、織帶、鞋帶、反光材料、2D/3D商標、配料加工、射出鈎、竹炭產品等。透過專業的布料、成衣及鞋材展，將台灣百和產品推廣至知名品牌使用。

百和擴越南 印尼廠產能

全球織帶鞋帶大廠百和表示，印尼廠今年起開始獲利，為持續擴大印尼布局，公司計畫投下巨資，興建印尼新廠，建築面積約4,000坪，預定今年底動工興建，二年內完工，將生產織帶鞋帶及黏扣帶等產品，這是集團繼越南新廠落成後，又一個重大投資案。百和印尼新廠完工後，未來印尼廠區還有約3,000坪土地，還可進行擴廠，藉以擴大印尼廠的產能。台灣百和今年前5月各生產基地營收占比(不含房地產部分)，分別為越南33％、台灣24％、百和興業32％，印尼6％、其他如大陸粉體塗料3％，及北美百和2％。

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百和前六月EPS 2.68元 攀高

受惠營建案陸續完工交屋，在認列營收增加帶動下，百和前六月合併營收達79.10億元，較去年同期大增34.3％，續創歷史同期新高；前六月若不含房地產，每股稅後純益2.4元。預估隨著新客戶及新產能持續加入，下半年營運可望優於上半年。前六月自結合併損益，合併營業淨利14.34億元，稅前淨利13.46億元，歸屬母公司稅後純益7.98億元、年增16.8％，每股稅後純益2.68元，獲利創歷史同期新高。