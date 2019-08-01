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震撼彈！林昶佐宣布退出時力 無黨籍身分選立委挺小英連任

5G新手機井噴成長的受惠股

2019-08-01 11:33萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

川普又對中國要求WTO取消中國「開發中國家」地位，阻止中國取得特殊待遇，美、中本週重􄎮談判，市場不敢抱以太大期待，FED是否􄎮動降息循環，成為左右股市的關鍵，7月美股四大指數均創新高，已預先反應，一次性降息不夠，須注意是否有連續降息的訊息釋放，股市美國過去有4次降息循環，降息會推動股市走揚，其中有兩次FED降息後3∼6個月股市表現，甚至比黃金漲勢還要好，這就是所謂的資金行情，萬一是相對高檔不是關卡，今年來看好的5G領先大盤突破5月萬一高點，上半年漲勢落後的族群，如記憶體、部份矽晶圓最近都也上來了，最弱被動元件不再破底，大盤由個股組成，若個股一檔一檔往上，大盤最後向上還是向下？看大盤做個股會失真，散戶總是等盤大漲特漲才買股票，殊不知大盤整理過程中，個股空間反而較大。

全新Q2EPS創3年新高

前期看好穩懋(3105)成明年5G iphone大贏家，同時也是華為PA獨家供應商，也是華為解禁受益者，明年PA出貨放量，全球前三大砷化鎵磊晶供應商全新(2455)業績跟著水漲船高，全新今年切入中國5G佈建拉動PA出貨，Q2單季獲利創近3年新高，Q3安卓客戶旗艦機問世，VCSEL訂單將顯著提升，未來將有更多陸廠採用全新的產品，受惠PA及VCSEL產品成長，估計今年EPS 2.7∼3元，明年EPS可望超過4元，對比過去8年來EPS都未超過2.5元，今、明年是獲利成長關鍵，7月來遭特定外資鎖定大買1.1萬張，後勢看好。

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法人買進中磊、正文

5G最關鍵是基地台，今年來我在專欄分析看好的基地台關鍵零組件如高頻銅箔基板的聯茂(6213)大漲150％，ABF載板欣興(3037)漲74％，散熱模組的奇鋐(3017)漲74％，小型基地台是新的需求，因為5G頻率高，傳輸距離短，若要擴大涵蓋率，基地台密度將遠高逾4G，小型基地台如中磊(6213)、正文(6213)等今年漲幅不及2成，最近已見法人佈局的影子，後勢值得留意。

【完整內容請見《萬寶週刊》1344期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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