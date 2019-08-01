降息概念股：裕融、中租-KY

【撰文／邱敏寬】

美國降息在即，大家都知道升息要買「金融股」，那降息要買甚麼股？降息了以後資產會被提升，降息之後錢就變得不值錢，保值性的資產如黃金、比特幣將會開始升值。除了保值性資產大好外，還有哪些股可以受惠？若是降息，對於從事融資租賃的公司而言無疑是最大利多，而台股裕融(9941)、中租-KY(5871)近幾年業績屢創新高，近期布局東南亞市場有成，未來成長動能強。

裕融引進合作廠商彌補缺口

裕融旗下擁有眾多子公司，2018年營收比重可分成格上汽車租賃52％(台灣與中國大陸車輛租賃服務)、裕融租賃佔比28％(台灣汽車貸款業務與中國大陸地區設備融資租賃)、新鑫佔比5％(台灣汽車、貨卡車貸款業務)、裕融汽車金融佔比5％(中國大陸地區購車及車輛貸款業務)、裕國租賃佔比5％(中國大陸地區中古車貸款業務與醫療產業設備)。

2007年裕融夥同格上汽車租賃合資成立格上租賃(持股68.6％)，進軍大陸租賃市場，10年前大陸經濟正在起飛，裕融更是搭上順風車，股價從2008年最低點14.75元一路大漲，股價三級跳走長多格局，漲到2018年最高價138元股價才回檔，其中最主要因素大家擔心大陸經濟已經起飛了，對於融資租賃的需求減緩，且加上集團汽車(NISSAN &LUXGEN)銷量不佳，去年整體營收呈現衰退19％，對於裕融是否還有成長動能？

中古車加上南向政策 前景可期

2018年中古車350億年成長27.6％，成長幅度較高，公司表示今年將專注中古車業務發展，並積極拓展集團外車廠合作，在加上集團新車推出後將有助於帶動裕融汽車金融業績升溫，此外公司將積極拓展集團外車廠合作，去年3、4 月陸續開發合作廠商(獵豹汽車、眾泰汽車、黃海汽車)彌補母集團汽車銷量的缺口，預期全年可望增加1~2 個合作廠商以利新車業務發展。此外，裕融可以從去年回檔過後股價81.2元漲上來，最大主因就是裕融配合南向政策於2018 年3 月以1,500 萬美元在菲律賓成立新事業體，並在當年9月正式營業，希望裕融能以過去大陸成功經驗複製在東南亞市場，而裕融7/23股價最高漲到135元逼近歷史高點138元，7/24除息現金股利5.5元+股票股利1元，股價目前回到季線對於投資人是一個長線的好買點。

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中租南進東協 再創黃金10年

中租-KY雖然掛牌較晚，2011年掛牌股價從22元開始起漲一路創新高，7/29股價最高來到142.5元，雖然公司主要營收仍來自大陸市場，未來最大的市場將會是東南亞市場，目前在東協十國中，已陸續切入越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等五國市場，近期更宣布已成功切入最大經濟體印尼市場，未來東協新市場將再評估寮國與緬甸。

對於大陸市場，普遍消費者已有能力負擔車子了，放款動能不如以往增長，雖然市場擔心中美貿易戰對於實體經濟的影響，不過中國目前租賃市場需求維持穩健增長，中租先以保守穩健腳步前進，現階段不在追求量的成長而是質的掌控；新興市場東南亞就像幾年前的大陸，經濟才剛開始起飛，由於各個市場的規模與基期皆不高，故在初期可望維持高速的增長水準，預估東協可望維持20％增長；故整體而言，中租近幾年將可維持20％的放款增長動能。

【完整內容請見《 萬寶週刊 》1344期】