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年輕人消費改變股市結構

2019-08-01 11:27萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

中美貿易戰進一步拉高中國家庭負債比例到空前的53％，比2008年金融海嘯更增加34％。中國家庭平均收入100元就相對有53元負債，主因在於房價過高。

股王貴州茅台

深圳面積2000平方公里比高雄還小，但人口1200萬人比高雄多出1000萬人，又是華為、騰訊等300家A股公司的總部，導致10年來房價狂漲5倍。去年深圳平均房價每平方公尺5.6萬人民幣，折合每坪80萬元台幣以上，不少新建案開價每坪百萬元，雖人均與台灣不相上下，但仍支付房貸壓力沉重。現在只有青海、新疆等少數城市房價在每平方公尺1萬元人民幣以下。

面對高不可攀房價及沉重房貸壓力，許多年輕世代選擇不買房，而將消費支出放在其他方面，這樣的消費移轉改變A股投資結構。地產股龍頭中國恆大、碧桂園、萬科等月線從2018年初盤頭後明顯走入熊市，但股王貴州茅台最近又改寫天價1035元人民幣。印證年輕人不買房卻勇於吃喝玩樂。

營建股無百元

台灣房價也高，全體銀行不動產授信餘額佔GDP48％，家庭借款餘額已購置不動產占64％為主，因此台股已領先陸股很多年呈現結構改變。食衣住行育樂的6大需求，唯有住的股票沒有任何一檔百元，其餘都有百元以上股票。難道營建股的EPS不好嗎？不是，今年長虹(5534)、華固(2548)都很好，長虹今年預估EPS 12元將是連續第3年賺進1個股本，但身為營建股王僅90元左右。華固是營建股后，Q1 EPS才0.37元，但6月營收大爆發至20.94億元，單月EPS估計1元，入案進入高峰全年EPS上看10元，這種獲利能力僅80元身價。

六角今年漲160％

再看「食」的股票，今年漲幅最驚人是賣珍奶的六角(2732)，大漲160％並創183.5元新天價。六角去年EPS 4.46元，海外展店收益大增，市場估全年EPS 8元，因而本益比拉高至20倍以上。年輕人不買房但追求小確幸，珍奶是他們最愛。長虹、華固今年EPS比六角高，但享有10倍不到的低本益比，六角卻有20倍本益比，以致股價差距有百元之多。

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儒鴻、和泰車

年輕人運動也要打扮時尚，下手買LuLuLemon瑜珈運動服不手軟，一件動輒6000元起跳，造成LuLu股價創192美元歷史新高，國內成衣大廠儒鴻(1476)是LuLu的最大代工廠，來自LuLu的代工占儒鴻營收10％。

【完整內容請見《萬寶週刊》1344期】

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萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
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