晶心科：搭上中國自製化晶片

【撰文／陳子榕】

整體而言，AI晶片設計日趨複雜，需要一定資源的投入，台灣IC設計公司終端產品多集中在消費性電子，開發時間更要符合生命週期，時間、金錢都是考量關鍵，甚至不確定終端產品能否帶來市場銷量，這種難以預測的大筆投入，對於台灣IC設計公司來說，確實是一大挑戰，但是相較於中國，台灣半導體產業供應鏈相對完整，目前多數為大型IC設計公司率先投入資源開發AI晶片，台灣優勢在於擁有記憶體產業支援、資安敏感度，以及過去在消費性電子產品的製造經驗，像是手機、智慧家庭等，MCU產業也發展許久，要再進一步升級到AI化，相對有具有技術優勢。

晶心科 推資安產品

資訊安全目前已成為各項終端聯網裝置的必備課題，只要產品聯網就有被駭客攻擊的疑慮，所以目前在晶片開發上普遍會導入信任跟IP，透過密鑰及認證機制審核連線端是否被認可，藉此避免被駭客攻擊。

晶心科(6533)與Silex Insight開發的產品已經進入推廣階段，預料未來隨著物聯網及5G時代到來，加上RISC-V生態系逐步完整，晶心科將有機會藉此搶下全球IC設計廠、系統廠訂單，帶動業績再度攻高。

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前五月合併營收 改寫歷史同期新高

晶心科2019年前五月合併營收達1.64億元，改寫歷史同期新高，相較2018年同期明顯成長109.5％。晶心科2019年在授權金及量產帶來的權利金雙重成長下，全年業績將可望再改寫歷史新高。

晶心科 2019年6月合併營收6971萬元 年增56.8％。

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