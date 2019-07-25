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華航董座鞠躬道歉 認了免稅私菸賣10009條

退休金還沒領到卻去世 家屬報稅3狀況差很大

下半年大爆發的5G潛力股

2019-07-25 12:08萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

7月初大盤箱型10650∼10850整理，當時我觀察幾乎沒有向下破底的個股，領先突破5月初高點的個股反而越來越多，大盤是由個股組成，推估台股未來應是往上變盤，果真本週已經衝到11000，「萬一」確實是不少人的心理障礙，現在融資餘額1277億元比去年6月美中爆發貿易戰以來，少了600億元，如今大盤幾乎回到去年貿易戰前的高點，但融資消失後並沒有回來，反觀融券餘額73萬張創6年半來新高水位，如果還原今年除權息影響數，大盤早已經過「萬一」，軋空手及軋空單行情呼之欲出，下週美國將派代表赴中國進行貿易談判前，川普核准美企與華為交易，中國也傳正式下單購買美國農產品，美、中相互鋪路，暗示貿易戰最壞狀況已過，談判應該會往正面發展，FED若適當降息將成股市催化劑，下半年股市偏多發展可期。

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全新後來居上外資大買

7月初出刊的1341期分析連記憶體都能翻身，原本就強勢的5G強者更強，果真本週穩懋(3105)、超眾(6230)及聯茂(6213)等本週再度大漲，穩懋衝到270元，超眾及聯茂則續創歷史新高，6月底出刊1341期分析看好「穩懋通吃PA大餅」，穩懋是博通唯一代工製造廠，成明年5G iphone大贏家，穩懋同時也是華為PA獨家供應商，如今華為突破美國封鎖，5G基地台及5G手機隨之放量，穩懋可說是左右逢源，由於射頻是無線通訊及5G應用重要關鍵，功率放大器用在前端射頻放大手機訊號，現在使用的4G手機PA晶片約5-7顆，5G手機內的PA則將多達16顆，這對PA產業是大利多，穩懋及宏捷科等PA代工廠業績大好，全球前三大砷化鎵磊晶供應商全新(2455)，主要客戶是Avago、Skyworks、穩懋及宏捷科等，業績也跟著走揚，Q2營收季增3成，下半年有第二家VCSEL客戶進入量產，這波漲勢相對落後穩懋及宏捷科，特定外資7月默默吃貨8000多張，估計將後來居上。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1343期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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