網通營運成長股：智易

【撰文／黃清照】

5G概念股個個漲翻天，但很多5G概念股的股價跟不上基本面，如超眾(6230)今年從130多元一路漲到242元，不僅突破了歷史新高196.5元，超眾今年Q1 EPS1.63元，全年EPS估9元左右，今年漲幅將近8成，本益比20多倍，投資人操作需更加謹慎，智易(3596)今年Q1 淡季不淡，Q1 EPS 1.96元表現比超眾還好，今年業績成長幅度全年估7~8元，但是股價連超眾一半都不到，本益比對於業績成長股而言表現相對低估，在未來頻寬升級趨勢驅動下，PON、IAD 以及 STB 等產品出貨將持續成長，預計今年營收可望成長三成以上，建議投資人可以逢低布局。

越南廠為第二生產基地 降低關稅衝擊

智易過去為已全數轉換Direct Account，主要產品線區分為 Broadband、AP/Gateway與Client，2018年營收佔比約為70％％、20％與10％。目前因為中美貿易戰影響，智易調整產線，除了大陸的江蘇省昆山廠，今年越南新廠預計於2019Q2 啟用，2018 年主要銷售區域：歐洲62.4％、亞洲19.5％、美洲12.8％、其他5.3％。智易產品直接輸美比重約10％，目前智易向母公司仁寶越南廠租用生產基地，未來公司產能分佈大陸與越南比重為80：20，因應關稅影響衝擊。 分享 facebook

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