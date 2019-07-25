甚麼股票Q3看漲？

【撰文／朱成志】

除息旺季，填息股越來越多，台積電領頭大漲逼近市價最高的270元，帶動7/22共101檔個股創今年新高，指數萬一點，拼選股才重要，究竟那些股票Q3看漲？電子、非電子都不少，近來郭台銘去日本散心，他輸了總統初選民調，反而鴻海突破80元大關，除息前走勢很穩，到81.3元，有機會填息。

電子股Q3加熱 8月先漲誰？

電子股看好APPLE的新產品上市，鴻海都漲，當然蘋概股不可少。目前AirPods在TWS的市占率高達60％，第三代AirPods預計今年底購物旺季前推出，具備防水與降噪功能，另外還有一款降噪功能的耳罩式耳機可能在明年Q1上市，留意相關概念股康控-KY(4943)、燿華(2367)。新款iPhone進入拉貨旺季，最快Q3底Q4初上市，三鏡頭是最大特色，玉晶光(3406)受惠最深，大立光(3008)也進入旺季，而鴻海集團旗下，多次介紹的臻鼎-KY(4958)即將創天價2015年的119.5元、穩懋(3105)Q3產能也都滿載，穩懋如前幾期分析，由5月低點151.5元再漲上來，又創276元新高，2017∼2018歷史高點340元，也有可能因為外資回補而突破新高。

新一代MackBook Air的新機型，可能採用剪刀腳鍵盤，並採用玻璃纖維強化按鍵結構提升耐用性，受惠的鍵盤相關股為：鍵盤精元(2387)7月突破十年線大漲80％，由19元漲到34.8元，鍵盤背光茂林-KY(4935)由去年底29.8元漲到近日62.6元，漲了一倍多；鍵盤表面薄膜科嘉-KY(5215)，這波也由6月31元飆到54.5元，參考附表，而精元、茂林-KY都是7/15以來的填息股。

微軟財報都優於市場預期，這也宣告了伺服器市場下半年回溫。多期推薦伺服器廠緯穎(6669)度過上半年的谷底，Q4亞馬遜大單出貨，下一代CPU針對5G與邊緣運算部分，預計相關新品將於9月在歐洲和NOKIA共同展出，下半年營收將大幅成長，尤其Q4最旺，由300.5元彈升到383元，填息後有效突破4月以來的整理，第一步挑戰IPO後的高價398元，下一步就是IPO前的興櫃高點404.5元，長線大有潛力。

還有相關5G個股，如網通中磊(5388)、啟碁(6285)、昇達科(3491)、智邦(2345)、智易(3596)及光通訊的眾達-KY(4977)、聯亞(3081)、統新(6426)、波若威(3163)、光環(3234)等，PA在5G時代的需求量將大幅增加，穩懋、全新(2455)、宏捷科(8086)等營運將自下半年起回升。散熱族群是8月主攻股之一，超眾(6230)7月大漲51%，再創251.5元天價，雙鴻(3324)創164元天價，今年EPS上看10元，泰碩(3338)、奇鋐(3017)、健策等也因5G而受惠。安控因中美貿易轉單，晶睿(3454)、奇偶(3356)等有機會受惠。

半導體上下游8月加溫

台積電挑戰天價，8月份半導體相關股將更熱。

AMD超微市占持續攀升下，將帶動由祥碩(5269)打造的X470及B450晶片組需求提升，預期下半年相關晶片組訂單出貨可望倍數成長，祥碩今年首季合併營收10.48億，比去年同期大增超過四成，毛利率來到47.75％，站上近11季高點，稅後純益2.7億元，年增85.7％，每股純益為4.5元；上半年營收18.3億，年成長20.3％，創歷年同期新高。但股價自2014年30元飆22倍到今年2月創669元天價以後，但拉回整理很久，徘徊在季線及年線的510元，以及上檔560元之間，籌碼有一點亂，不如AMD散熱均片的健策(3653)強勢。

記憶體價格在日韓貿易戰以及美光、三星等大廠減產下，報價上揚，下半年伺服器的需求轉佳下，實質的需求將加速記憶體庫存消化，南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)、群聯(8299)、威剛(3260)樂觀看待

下半年，DRAM看漲帶動所有記憶體。半導體京元電(2449)受惠5G產品拉貨，宜特(3289)、閎康(3587)檢測業務搶手，IC設計為半導體的指標次族群，領航股包括聯發科(2454)、聯詠、矽創(8016)、神盾(6462)、晶心科(6533)、矽力-KY(6415)、智原(3035)、致新(8081)、創意(3443)、鈺太(6679)等，任天堂有望進軍大陸市場，供應鏈原相(3227)、立積(4968)、瑞昱等將有機會迎來成長動力。

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