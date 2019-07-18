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教育部提不出蔡英文升等論文？陳學聖：大家都變笨了

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55萬寶週刊

【撰文／蔡明彰】

同一個台股卻個股兩樣處境，不少產業面臨比金融海嘯更惡劣的景氣衰退，太陽能、被動元件、工具機是代表性慘業。

太陽能大裁員

企業大舉裁員肯定是淪入慘業的重大警訊。國內太陽能廠員工人數近2年縮減6000人，去年營運多面臨虧損窘境，合計虧損200億元。根據各公司年報，茂迪(6244)去年員工大減2161人，減幅高達46.6％，綠能(3519)減740人，中美晶(5483)減683人，益通(3452)減415人，國碩(2406)減370人，元晶(6443)也減125人。最令人吃驚是由昱晶、新日光、昇陽科三大太陽能台廠合併共組成的聯合再生能源(3576)也於7月初宣布湖口廠將裁員239名員工，理由不堪電池業務虧損。聯合再生獲蔡政府力挺，國發基金透過私募投資13.9億元，並取得1席董事。國發基金去年賺157億元，但84％收益來自台積電(2330)，就總資產5600億元規模的投報率僅2.8％，約相當美國10年期公債的殖利率。為何國發基金的操盤績效不出色，與投資太多前途無亮的產業有關。企業裁員對景氣是中長空，但對股價有時呈現短多，因為人事成本下降。聯合再生宣布裁員後跌到8.45元，破底翻站回9元，為什麼？注意國發基金注資聯合再生是每股8.32元，跌破這價位將有反彈，可是產業前景堪慮不會有中長多行情。

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外資降國巨目標價

被動元件龍頭國巨(2327)高雄大社廠今年3月曾傳裁員，但公司表示是正常淘汰績效不佳的員工，近來再傳出電容二廠再裁360人，又遭公司否認。國巨裁員的消息從3月傳到7月，2月底股價高點還有386元，曾跌到最低240.5元，現在反彈至270元左右。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1342期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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