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教育部提不出蔡英文升等論文？陳學聖：大家都變笨了

季營收成長的好股將補漲

2019-07-18 11:54萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股近期表現隨美股走揚，道瓊、那斯達克接連創下新高，台股也不甘示弱，但也因為除權息旺季的關係，指數持續蒸發，不過個股族群已經開始活潑熱鬧起來。週四台積電法說會，再加上美國超級財報周即將登場，勢必影響下周台股的表現，就已目前指數符合偏多架構，有利多方上攻。

而台幣最匯率近期急升，將衝擊台股許多外銷產業，汽車零組件族群首當其衝，AM大廠東陽(1319)6月認列近3700萬元匯損，自結H1 EPS 2.24元，未能延續前五個月獲利創同期新高的佳績。除了東陽以外，法人點名包括昭輝(1339)、堤維西(1522)、耿鼎(1524)、英瑞-KY(1592)、謚源(2235)等AM族群，及和大(1536)等OEM(車廠代工)汽車零件外銷族群，都將因近期新台幣急升，衝擊短期獲利表現。不過，有趣的是以上這些個股有一半以上是外資自6月開始買超延續至7月的，外資7月買超東陽4875張、堤維西買超1174張、英瑞-KY買超352張，似乎絲毫不怕會損利空的影響，我認為利空可能早就反應完畢了，現在之所以能上漲是反映下半年汽車零組件廠淡季不淡的行情。

智伸科第二季合併營收創同期新高

智伸科(4551)受惠主要客戶對缸內直噴引擎關鍵零組件汽油高壓泵浦本體的需求持續放大，醫療器材零組件出貨也穩定增長，月初時便公布6月、第二季、上半年合併營收均創同期新高的好消息，而展望第三季公司看法也持續樂觀看待。其中，汽車事業部主力缸內直噴引擎(GDi)系統相關的關鍵零組件，在現今品牌車廠追求燃油效率及引擎效能提升的趨勢明確下，產品滲透率提升，創造汽車事業部良好的接單發展環境，加上主要客戶針對新訂單GDi系統中關鍵零組件新產品汽油高壓泵浦本體的需求，持續放大，推升智伸科汽車事業部維持良好的產能利用率，對整體營運帶來正面的挹注。

而隨著新產品在新車市場滲透率的提升，帶動量產規模持續放大。此外，包括微創手術器械、外科手術器械等相關醫材零組件訂單需求也保持穩定增溫的態勢，兩大事業體皆有助於智伸科在未來維持正面營運表現。

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此外，智伸科落實調整產能配置，優化生產製程、產品及客戶結構等重要策略，以期效益展開，精進毛利率及獲利表現，智伸科對第三季營運維持審慎樂觀看法。

籌碼方面，外資自今年以來便陸續買超978張，其中7月就買超了302張，相當看好，除了外資，投信也在6月大舉布局，土洋法人同步看多，股價目前呈現緩步走高的情形，加上又有基本面支持，今年預估將賺8∼8.8元，值得期待。

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【完整內容請見《萬寶週刊》1342期】

萬寶週刊

萬寶週刊由朱成志社長領軍，提供蔡明彰、黃清照、王榮旭等十多位分析師群最精闢的投資建議，是目前市場上賣的最好也是賣得最久的理財週刊；有20多年歷史，即將邁入2000期，是投資人永遠的理財導航。

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