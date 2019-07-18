5G PCB潛力股要發動了

【撰文／蔡明彰】

台股進入半年報發布期，持續到8月中旬都是股價漲跌反應財報。不過要注意二件事，半年報數據要跟股價高低基期放在一起來看，數據雖高於預期但本益比已太高，這種半年報亮麗股票反而是賣點。反之，財報平凡但價位太低，說不定利空出盡而上漲。

大立光H2有疑慮

其次，影響股價最重要是未來，下半年產業前景比上半年財報更需要關注。股王大立光(3008)是最好的例子，Q2 EPS 48.84元高於市場估計的46元，毛利率69.6％快衝上70％，H1 EPS 86.51元較去年同期70.97元年增20％。仔細觀察大立光法說會前10個交易日從3700元漲到發布優於預期的半年報當天高點4425元，上漲725元或漲幅20％，我判斷提早知悉的人進場出手，但利多公布股價短線滿足卻調節。這種高價股必定以法人、中實戶動向為依歸，外資去年總計賣超大立光4841張，但股價大跌30％。因為2017年EPS 193元是大立光的營運高峰，外資那年買超543張，股價全年上漲6％，更於IPhone新機發表前的8月創下6075元歷史新高天價，完全是外資的傑作。但記住外資的成本很低，來到6000元就站在賣方，造成2018年那年的巨大獲利了結。外資沒看錯，去年IPhone新機售價太貴銷售不好，大立光EPS降至189元，或許散戶會覺得不會太嚴重，EPS只是年衰退2％而已，何必大驚小怪！可是外資不這麼想，大立光的股 價基期偏高，所以大舉賣超去年股價重挫20％。至於大家最關心的今年股價走勢，為何外資持續站在賣方但大立光股價上漲呢？最主要原因去年底收盤3215元的股價基期太低，以今年預估EPS 200元以上計算的本益比16倍，落在進5年歷史本益比15~20倍區間的下限，所以外資態度偏空股價卻不跌反漲。這個情況要依據下半年IPhone新機銷售數字而定，原則上今年IPhone最大亮點是三鏡頭，加了一顆超廣角鏡頭，大立光及玉晶光(3406)都是蘋果認證通過的供應商，於9月新機發表前仍有利多題材。但實際銷售數字出爐後狀況將有重大改變，估計今年新IPhone銷量低於7500萬支，全年估1.9億支較去年減退1成，大立光屆時股價基期墊高後看跌。以歷史本益比區間的上限22倍計算，4400元以上不要追高。

所以我們現階段要挑選布局的潛力股，既要下半年展望好，又要股價的基期仍低，滿足這二大條件才是8月中旬前公告上半年財報的表現明星。

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旺宏、群聯機會財

近來日韓貿易戰日本管制3大電子業關鍵材料輸往韓國，全球記憶體霸主三星緊急赴日交涉，協調供應原料的日廠從日本以外區域供應料源，據悉在三星副會長李在鎔的積極奔走下，三星取得的關鍵原料不會從日本公司出口， 因為這部分受到東京政府的監管。因而對受惠日韓貿易戰轉單利益的記憶體南亞科(2408)、旺宏(237)、華邦(2344)等不要短線再追高。同時李在鎔下令內部啟動緊急應變計畫，將庫存耗材優於用於獲利主力的DRAM生產，縮減目前缺乏獲利動能的快閃記憶體NAND FLASH投片，減產幅度逾2成，等於全球NAND將減6~8％，加上東芝NAND工廠上月受地震影響產能估3％，合計7月全球NAND產能減少1成。又美光也宣布本季減產5成NAND晶片，NAND晶片恐出現缺貨，價格也將結束2年的跌勢。

股價會說話，預期FED 7月底將降息美股三大指數都改寫歷史新高，但市值最大的蘋果尚未突破歷史天價231美元，現在大約200元初頭，這強烈暗示今年秋天IPhone新機銷售不看好。美光雖也沒有突破刷新天價，但從6月低點32美元迄今反彈4成力道比蘋果強勁，顯然市場看好NAND FLASH後市。另外一家NAND生產廠威騰(WDC)也從6月低點35美元以來反彈57％。

而台廠與NAND相關大的旺宏、群聯(8299)不遑多讓，旺宏從本波低點19.7元以來已上漲逾4成，群聯從低點257元以來上漲逾3成，若論上半年財報，旺宏Q1 EPS僅0.08元免於虧損，Q2估0.2元，估H1 0.3元，下半年NAND報價看漲全年仍低於1元，30元目標價或可看到但肯定不是買點。群聯Q1 EPS 4.47元，估Q2跳升至6元以上，H1賺一個股本，下半年更旺全年估24元，以現在價位計算的本益比才14倍。

群聯曾在NAND報價最高的2017年7月締造天價450元，以那年EPS 29元計算的最高本益比16倍。

同樣用16倍本益比估算，這波目標價可上看384元。

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