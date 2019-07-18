找下半年生技潛力股

【撰文／王榮旭】

美、中雖同意開啟新一輪談判，雙方歧見大，導致進度緩慢，而美國除上月就業報告優於預期，最近公佈的經濟數據大多顯示疲弱，中國公佈Q2GDP甚至創下27年最低增速，美股三大指數創高，主要反應FED月底降息預期，全球央行可望跟進擴大貨幣寬鬆，資金行情蠢蠢欲動，助攻台股大盤推向「萬一」大關，先前多次卡關，此次能否過關沒人能保證，資金從部份漲多電子股流出，轉向低基期個股，整體生技目前還在5年來相對低檔，但不少生技股業績創新高，對長線資金有吸引力，像去年以來我持續在本專欄追蹤的美時(1795)過去8年來EPS都沒超過0.5元，甚至還有4年EPS是虧的，今年Q1EPS繳出1.16元破天荒的成績，5∼6月營收連兩月創歷史次高，Q2單季營收季減1成年增2成，Q2可望持續獲利，全年EPS上看5元，獲利創新高，股價能挑戰歷史前高？

兩岸生技政策利多齊發

下週生技展開跑，生技短線題材豐富，中線題材則是搭上選舉行情，兩黨總統候選人都與生技產業有所關聯，下半年選舉概念股絕對少不了生技，政策利多首推細胞療法概念股基亞(3176)及訊聯(1784)，前期看好訊聯具有細胞儲存、基因檢測及細胞治療服務等優勢，受惠特管法鬆綁，近年新生兒臍帶血及成人免疫細胞儲存業務成長，「再生醫療製劑管理條例草案」等待立法院審查，若未來審查過關，異體免疫細胞療法市場潛力更大，本週訊聯再創波段新高一度逼近40元大關，基亞上半年從40幾元領先大漲，近2個月橫向75∼80元整理待變，未來有產品授權機會，值得持續追蹤。

大麻概念股旭富獲利爆發

原料藥最看好生展(8279)、旭富(4119)及中化生(1762)，生展莫匹羅星原料藥具有全球寡占地位，訂單有回流跡象，目前約佔營收10％，主要營收貢獻是來自保健品，主力客戶是美國威德Weider，與日本最大美妝品牌Wellness合作，除帶理其產品在台上市外，也代工其貼牌產品，去年底還取得國際知名直銷客戶訂單，今年供應台灣市場，未來不排除有全球合作機會，冬蟲夏草人工養殖技術產量已達商業化水準，有對外授權機會，由於野生冬蟲夏草日漸稀少，售價也越來越昂貴，未來授權價值的想像空間不小，生展6月營收1.28億元創新高，Q2單季營收也同步刷新紀錄，估計單季EPS約2元，全年EPS則上看8.5∼10元，獲利挑戰歷史新高，今年股價一路盤堅挑戰歷史前高198元？旭富受惠美國大麻合法化，上半年營收12.07億元創同期歷史新高，Q1 EPS 2.06元，4∼5月合計EPS約1.9元，估計上半年EPS約4.5元，今年上半年EPS幾乎是去年全年EPS 5.63元的8成，全年EPS可能高達7∼8元，7月漲過百元後，特定外資大買4000張，後勢看好。

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科妍3大產品發威營收創高

7/15大陸國務院公佈多個推動健康中國行動文件，全面發展商機上看10兆人民幣的中國健康產業，中概生技如羅麗芬-KY(6666)最近創下掛牌新高232.5元，大學光(3218)結盟中國上市公司迪安控股，持續在中國擴展眼科中心及眼鏡門市，受惠中國眼科新法上路，加上3C產品過度使用造成眼疾患者大幅增加，近年大學光營運明顯成長，已連續5季創單季營收歷史新高，7月股價大漲2成，上檔無壓，股價持續盤堅創高；玻尿酸廠科妍(1786)三大產品之一的皮下填補劑已透過雀巢集團旗下高德美在中國銷售，業績持續增長，防沾黏產品今年將完成中國大陸中央檢驗所檢驗報告，執行醫院臨床試驗，中國一胎化全面解禁，新生兒人口數突破2000萬人，其中有35％是剖腹產，中國是剖腹產率最高的國家，對外科用防沾黏產品需求大，科妍產品相對中國國產品質佳，市場潛力大，已有中國大型醫藥集團洽談合作，預計年底完成。

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