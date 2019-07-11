電子誰能旺上加旺？

【撰文／王榮旭】

貿易戰一波未平一波又起，日、韓貿易摩擦升溫，市場不安情緒反應在台股低迷的成交量，6月營收公佈後，市場等待Q2財報出爐，下週起美股不少重量級公司陸續公佈財報，月底FED到底會不會降息，降息幾碼都是變數，觀望氣氛更濃厚，但美股強勢在歷史高檔附近，除非有更新及更大利空，否則大盤也不易連續大跌，估計大盤暫時維持箱型10650∼10850整理，未來向上突破機會仍高，大盤是由個股組成，幾乎沒有向下破底的股票，上市、櫃則有超過90家個股已領先突破5月初大盤11097高點的位置，個股除息後也是大多走填息路線，反觀內資對行情看法偏空，大盤從10227到現在10800漲快600點，融資餘額仍約1250億元幾乎沒變，融券餘額則從36萬張暴增8成到65萬張，若貿易協商有好的進展，軋空行情一觸即發。

記憶體反攻旺宏漲相足

行情發展往往與市場想的不同，記憶體產業自去年Q3後由多翻空，報價從去年Q4開始下跌，Q1大跌2成，國際大廠緊急放慢擴產腳步，報價稍止穩，7月後日本限制三大電子關鍵材料輸出韓國，其中用在半導體的光阻劑及氟化氫，三星及海力士存貨不足，7月下旬投片量恐大減3成，激勵台灣記憶體大廠南亞科(2408)、旺宏(2337)及華邦電(2344)等，還原權息後南亞科股價已回到去年8月水準，最近在比特幣漲過1.3萬美元後，去年自高點反轉大跌的板卡族群也出現強漲，撼訊(6150)本週急拉創今年新高，去年主流「漲價族群」擺脫弱勢跟上補漲，強者必然更強，6月營收本週公佈，電子業績最好還是5G，重點是Q3才開始進入旺季。

分享 facebook 貿聯籌碼遭特定外資鎖定

散熱股王超眾(6230)6月營收創新高，股價離前高185元僅剩一步之遙，散熱股比價空間拉大，雙鴻(3324)受三星材料卡關影響，最近股價拉回145元回測支撐，估計下檔空間有限，健策(3653)連續兩個月營收創歷史次高，7月AMD新晶片推出，由於性價比高於同業，健策供應CPU均熱片，Q3單月營收有機會挑戰新高，AMD供應鏈祥碩(5269)及群聯(8299)最近也都大漲起來，AMD供應鏈後勢看好，伺服器大廠緯穎(6669)6月營收大增逾2成，邊緣運算伺服器搭上5G 商機。

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